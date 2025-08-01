Kırgızistan'da '1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivali' Başladı

Kırgızistan'da '1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivali' Açıldı

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivali başladı. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde düzenlenen festival, üç gün boyunca devam edecek.

Festival, 37 ülkeden 100'den fazla bilim insanı, araştırmacı ve uluslararası kurum yetkilisini ağırlıyor. Etkinliğe katılan müzik grupları ve sanatçılar, kültürel mirasları tanıtmak amacıyla sahne alacak.

Çolpon-Ata şehrindeki 'Ruh Ordo' Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine; Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi, Türk Kültür ve Mirası Vakfı, Kırgız Manas Tiyatrosu, Kırgız Manas Akademisi ve Issık Göl Bölge Valiliği destek sundu.

Festivalin ana sahnesinde, Kırgızların kültürel zenginliği gözler önüne serilirken, tiyatro gösterisi de sahnelendi. Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, festivalin geleneksel hale gelmesi amacıyla çalışacaklarını belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

Özbekistan merkezli Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü (IICAS) Direktörü Rutbil Evren ve Kazakistan merkezli Uluslararası Geleneksel Müzik ve Dans Konseyi (ICTMD) Büyükelçisi Düsen Kaseinov da yapılan etkinliğin önemi üzerinde durarak, festivalin halklar ve nesiller arasında bağları güçlendireceğine dikkat çekti.

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Geleneksel Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi Müdürü Roza Amanova, festivalin dünya liderlerine geleneksel kültürün korunması için önemli bir mesaj ileteceğini ifade etti.

Festival, açılış programının ardından "Geleneksel Kültür ve Sanat: Koruma ve Geliştirme Sorunları" konulu uluslararası bir kongre ile devam edecek. Ayrıca, enstrüman toplulukları gösterileri ve ustalık sınıfları da düzenlenecek.

Etkinlikte, dünyanın dört bir yanındaki müzisyenler sahne alacak ve ulusal ile uluslararası mutfaklardan lezzetler sunulacak. Ulaşımın ve iletişimin sağlanması amacıyla festivalin üçüncü gününde Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi (ICTM) Bölgesel Konseyi Oturumu gerçekleştirilecek.

Festival, kapanış konseriyle sona erecek olup, Kırgızistan'ın kültür turizmini geliştirmek, dünya kültür mirasının zenginliğini tanıtmak ve küresel kültürel diyaloğu güçlendirmek gibi önemli hedefler taşımaktadır.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivali" başladı. Hükümetin organizasyonuyla ülkenin incisi olan Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrindeki "Ruh Ordo" Kültür Merkezi'nde festivalin açılış töreni gerçekleştirildi.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivali" başladı. Hükümetin organizasyonuyla ülkenin incisi olan Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrindeki "Ruh Ordo" Kültür Merkezi'nde festivalin açılış töreni gerçekleştirildi.