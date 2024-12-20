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Kırgızistan'da 3. Halk Kurultayı Toplandı

Kırgızistan'da 3. Halk Kurultayı, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Bişkek'te toplandı ve önemli gündem maddeleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:47
Kırgızistan'da 3. Halk Kurultayı Toplandı

Kırgızistan'da 3. Halk Kurultayı Toplandı

Kırgızistan, Başkent Bişkek'te düzenlenen 3. Halk Kurultayı'na ev sahipliği yaptı. Ülke gündemindeki konular hakkında tavsiye kararı alma yetkisine sahip bu kurultaya, 698 delege katıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov'un Açıklamaları

Kurultayda konuşan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, devletin yasa dışı özelleştirmeleri gözden geçirme faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Caparov, yasa dışı özelleştirmeler sonucunda devletin önemli gelirlerden mahrum kaldığını belirterek, "Çalınan malları devlete iade ederek adaleti yeniden tesis ediyoruz," dedi.

Önemli Veriler ve Geri İadeler

Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İçişleri Bakanlığı ve savcılığın ortak çalışmaları sonucu milyarlarca Kırgız somu değerindeki varlıkların Hazineye iade edildiğine dikkat çekti. Ayrıca, devletin yasal edinilen mülke asla el koymayacağını vurgulayarak, "Halkın malı halka iade edilecek," ifadelerini kullandı.

Gelecek Vizyonu ve Öncelikler

Caparov, özel mülkiyetin korunması, işletmelerin desteklenmesi ve girişimcilere adil yaklaşımın öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, 2020 yılından bu yana 546 milyon dolar değerindeki 1174 gayrimenkulün devlet mülkiyetine geçtiğini açıklamıştı.

Delegelerin konuşmaları ile devam eden 3. Halk Kurultayı, Cumhurbaşkanı Caparov'un değerlendirmesi ve sonuç bildirgesinin kabul edilmesinin ardından yarın sona erecek.

Kırgızistan'da, ülkenin gündemindeki konular hakkında tavsiye kararı alma yetkisine sahip 3. Halk...

Kırgızistan'da, ülkenin gündemindeki konular hakkında tavsiye kararı alma yetkisine sahip 3. Halk Kurultayı toplandı. Başkent Bişkek'te 698 delegenin katılımıyla başlayan Halk Kurultayı'na (Halk Buluşması) Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da katıldı.

Kırgızistan'da, ülkenin gündemindeki konular hakkında tavsiye kararı alma yetkisine sahip 3. Halk...

Kırgızistan'da, ülkenin gündemindeki konular hakkında tavsiye kararı alma yetkisine sahip 3. Halk Kurultayı toplandı. Başkent Bişkek'te 698 delegenin katılımıyla başlayan Halk Kurultayı'na (Halk Buluşması) Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da katıldı.

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