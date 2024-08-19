Kırgızistan'da Aşırı Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Kırgızistan'ın Issık Göl Yüzünü Gösterdi

Kırgızistan'da bulunan Issık Göl bölgesindeki tatil köylerinde aşırı yağışlar, çevreyi olumsuz etkileyen sel olaylarına yol açtı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, bu felaketten en çok etkilenen yerlerden biri Temirovka köyü oldu.

Selin Yol Açtığı Zarara Dikkat Çekildi

Temirovka köyünde 100'den fazla evin avluları ve bahçeleri sular altında kaldı. Ayrıca Bulan-Sögöttü ve Korumdu köylerinde de sel suları, bir otelin iç avlusunda hasara neden oldu.

Diğer Etkilenme Alanları

Ton ilçesine bağlı Ak-Say köyünde ise yağışlar, 10 evin alt katlarını su basmasına sebep oldu. Sel felaketi sonrası afet bölgesine müdahale için 400'den fazla kurtarma ekibi görevlendirildi.

Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki tatil köylerinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi. Selden etkilenen bölgede 400'den fazla kurtarma ekibi görevlendirildi.