Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kırgızistan'da Aşırı Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Issık Göl bölgesinde yaşanan aşırı yağışlar, tatil köylerinde sel felaketine neden oldu.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:20
Kırgızistan'da Aşırı Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Kırgızistan'ın Issık Göl Yüzünü Gösterdi

Kırgızistan'da bulunan Issık Göl bölgesindeki tatil köylerinde aşırı yağışlar, çevreyi olumsuz etkileyen sel olaylarına yol açtı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, bu felaketten en çok etkilenen yerlerden biri Temirovka köyü oldu.

Selin Yol Açtığı Zarara Dikkat Çekildi

Temirovka köyünde 100'den fazla evin avluları ve bahçeleri sular altında kaldı. Ayrıca Bulan-Sögöttü ve Korumdu köylerinde de sel suları, bir otelin iç avlusunda hasara neden oldu.

Diğer Etkilenme Alanları

Ton ilçesine bağlı Ak-Say köyünde ise yağışlar, 10 evin alt katlarını su basmasına sebep oldu. Sel felaketi sonrası afet bölgesine müdahale için 400'den fazla kurtarma ekibi görevlendirildi.

Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki tatil köylerinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi....

Kırgızistan'ın Issık Göl kıyısındaki tatil köylerinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi. Selden etkilenen bölgede 400'den fazla kurtarma ekibi görevlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı