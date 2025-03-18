Kırgızistan'da Çanakkale Şehitleri Anıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla anlam dolu bir tören gerçekleştirildi.

Törenin Detayları

Atatürk Parkı'nda bulunan Mustafa Kemal Atatürk anıtı önünde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği diplomatları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Temsilciliği, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı gibi Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Program kapsamında, anıta çelenk sunuldu, Çanakkale şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçilikten Açıklamalar

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pelin Merve Selek, konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin birliğin, beraberliğin, azmin ve inancın zaferi olduğunu vurguladı.

Selek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'taarruzu değil, ölmeyi emrettiği' bu destansı savaşta, vatanın dört bir yanından gelen kahraman Mehmetçikler dünya tarihinde bir çığır açarak 'Çanakkale geçilmez.' dedi ve imkansızı başardılar. Bu büyük zaferi en güçlü ifadelerle anlatanlardan biri de istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur. O, Çanakkale'de şehit düşen yiğitlerimiz için 'Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı' dizeleriyle sarsılmaz inançlarını ve cesaretlerini en derin duygularla dile getirmiştir." dedi.