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Kırgızistan'da Çığ Felaketi: 4 Kişi Kurtarıldı

Kırgızistan'da Bişkek-Oş kara yolunda meydana gelen çığ felaketinde 4 kişi kurtarıldı, biri yaralı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 19:47
Kırgızistan'da Çığ Felaketi: 4 Kişi Kurtarıldı

Kırgızistan'da Çığ Altında Kalan Araçlardaki 4 Kişi Kurtarıldı

Kırgızistan'ın güney ve kuzeyini birbirine bağlayan Bişkek-Oş kara yolunda korkutucu bir çığ felaketi yaşandı. Olay sonucunda 4 araç çığ altında kaldı ve bu araçlardaki 4 kişi kurtarıldı.

Acil Durumlar Bakanı'ndan Açıklama

Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yerel saatle 19.40 sularında Töö-Aşuu Tüneli önünde çığ düştüğünü duyurdu. Bakan, olayın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiğini ve ekiplerin araçlardaki biri yaralı olmak üzere 4 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardığını belirtti.

Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Ajikeyev, kısıtlı ulaşım sağlanan yolda çalışmaların sürdüğünü ve yolun tamamen açılması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Kırgızistan'da meydana gelen bu olay, ağır kış koşullarında yol güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdikten sonra, yerel yetkililer yol açma çalışmalarında hız kesmeden devam ediyor.

Kırgızistan'ın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Bişkek-Oş kara yolunda 4 araç çığ altında...

Kırgızistan'ın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Bişkek-Oş kara yolunda 4 araç çığ altında kaldı, olayda biri yaralı 4 kişi kurtarıldı.

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