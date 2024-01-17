Kırgızistan'da eğitim talimi yapan Mi-8 askeri helikopter düştü
Bişkek'te, Mi-8 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu esnasında yere çakıldı. Kırgızistan Savunma Bakanlığına bağlı poligonda gerçekleşen kaza sonucu yaralananlar olduğu ve olayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi. Kırgızistan Savunma Bakanlığı kazayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Kabar haber ajansının duyurduğuna göre, Kırgızistan Savunma Bakanlığı bünyesindeki Mi-8 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında poligonda kaza yaptı.
Helikopterin iniş yaparken yere çakıldığı, kazada yaralananlar olduğu ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kırgızistan Savunma Bakanlığı henüz kazayla ilgili bir açıklama yapmadı.