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Kırgızistan'da eğitim talimi yapan Mi-8 askeri helikopter düştü

Kırgızistan'da eğitim talimi yapan Mi-8 askeri helikopter düştü Bişkek'te, Mi-8 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu esnasında yere çakıldı. Kırgızistan Savunma Bakanlığına bağlı poligonda gerçekleşen kaza sonucu yaralananlar olduğu ve olayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi. Kırgızistan Savunma Bakanlığı kazayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.