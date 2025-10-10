Kırgızistan'da İmam Serahsi Eğitim Kompleksi'nin Temeli Atıldı

İmam Serahsi Eğitim Kompleksi'nin temeli Özgön'de atıldı

Kırgızistan'ın Oş Bölgesi'nde, Gaye Uluslararası Vakfı desteğiyle inşa edilecek olan İmam Serahsi Eğitim Kompleksi için Özgön kentinde temel atma töreni gerçekleştirildi. Çok fonksiyonlu olacak kompleks, Hanefi fıkhının önemli alimi ve 'İmamlar Güneşi' olarak anılan İmam Serahsi'nin adını taşıyacak.

Törene yoğun katılım

Törene; Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Azamat Yusupov, Oş Valisi Elçibek Cantayev, Özgön Belediye Başkanı Eldos Tayev, Özgön İlçe Kaymakamı Kanıbek Apbasov, Gaye Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. M. Cevat Akşit, Gaye Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sıddık Akşit, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Salih Sezik, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur ile Türk ve Kırgız akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

3. Uluslararası Serahsi Sempozyumu başladı

Temel atma töreninin ardından 3. Uluslararası Serahsi Sempozyumu açıldı. Sempozyumun açılışı, Pamukkale Üniversitesi ile Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi iş birliğinde Özgön'deki Ayçürek Sinema Salonu'nda yapıldı. Etkinlik, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi'nde yarın yapılacak 8 oturumla devam edecek ve İmam Serahsi'nin ilmi mirasına ilişkin akademik çalışmalar, yaşantısı ve eserleri tartışılacak.

İmam Serahsi Türbesi yıllık ziyaretçi yoğunluğu

Özgön kentinde bulunan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Osmanlı mimarisine uygun olarak yenilenen İmam Serahsi Türbesi, her yıl yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırlıyor.

