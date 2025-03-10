Kırgızistan'da Kamu Yönetimi Reformu Başlatıldı

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, verimliliği artırmayı hedefleyen yeni bir kamu yönetimi reformunu başlattıklarını duyurdu.

Hükümetin yaptığı açıklamaya göre, Kasımaliyev, bu reformun kapsamını belirlemek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, kamu yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik adımlar atılacağı ifade edildi.

Aşırı İdari Engeller Kaldırılacak

Toplantıda konuşan Kasımaliyev, aşırı idari engellerin kaldırılacağını ve karar alma süreçlerinin hızlandırılacağını belirtti. Reformların yeni bir aşamaya geçtiğini vurgulayan Kasımaliyev, "Bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla kamu yönetimi reformlarının yeni ve radikal bir aşamasına başlıyoruz" dedi.

Kasimaliyev ayrıca, reformların ekonominin, kamu yönetiminin ve sosyal alanın gelişimine büyük bir ivme kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Reform Koordinasyonu Adalet Bakanı'nda

Reformların koordinasyonunun, 1 Ekim 2025 tarihine kadar Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek Adalet Bakanı Ayaz Bayetov tarafından sağlanacağı açıklandı.

Dünyanın değişen dinamiklerine dikkat çeken Kasımaliyev, Kırgızistan'ın geride kalmaması gerektiğini belirterek, "Bu, sıradan bir girişim değil. Kalkınma süreçlerini hızlandırmaya yönelik kararlı, hatta radikal bir adımdır" şeklinde konuştu.

Kasımaliyev, reformun hedefleri arasında mükerrer ve etkisiz kurumların kaldırılması, aşırı bürokrasinin önlenmesi, maliyetlerin azaltılması, kamu hizmetlerinde yeni teknolojilerin kullanılması ve bazı hizmetlerin özel sektöre devredilmesi yer aldığını kaydetti. İlk adımların bir ay içinde atılması ve önemli sonuçların altı ay içinde elde edilmesi bekleniyor.

Kırgızistan'da, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, kamu yönetiminde verimliliğinin artırılması ve bürokrasinin azaltılması hakkındaki cumhurbaşkanlığı kararnamesinin uygulanmasına ilişkin toplantı düzenledi.

Kırgızistan'da, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, kamu yönetiminde verimliliğinin artırılması ve bürokrasinin azaltılması hakkındaki cumhurbaşkanlığı kararnamesinin uygulanmasına ilişkin toplantı düzenledi.