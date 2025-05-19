Kırgızistan'da KGAÖ Parlamenterler Meclisi Oturumu Yapıldı

Kırgızistan'da KGAÖ Parlamenterler Meclisi Konseyi Toplandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenterler Meclisi Konseyi oturumu düzenlendi. Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, Rusya Duma Başkanı Veçeslav Volodin, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Fayzali İdizoda, Belarus Temsilciler Meclisi Başkanı Igor Sergeenko ve KGAÖ'nün gözlemci ülkesi Sırbistan Meclisi Güvenlik Komitesi Başkanı Milovan Drecun katıldı.

Güvenlik ve Mevzuat Üzerine Görüşmeler

Oturumda, kolektif güvenliğe ilişkin tehditlerle mücadele ve mevcut mevzuatın uyumlu hale getirilmesi konuları masaya yatırıldı. KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, Kasım 2024'te gerçekleştirilecek KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması ve güvenlik tehditlerine karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Tasmagambetov, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tarihi sınır anlaşmasının KGAÖ içindeki bağları güçlendirecek önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kırgızistan'ın Dönem Başkanlığı Vurgusu

Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Tümgeneral Baktıbek Bekbolotov, Kırgız Cumhuriyeti topraklarındaki sosyo-politik ve askeri durumun sürdürülebilirliğini sağlamak için kurumların faaliyet raporunu sundu. Meclis Başkanı Turgunbek Uulu, Kırgızistan'ın bu yıl KGAÖ'nün dönem başkanlığına ev sahipliği yaptığını belirterek, başkanlık süresince beş temel alanda çalışmalar yapılacağını açıkladı. Bu alanlar arasında dış politikayı güçlendirmek, askeri işbirliğini geliştirmek ve parlamentolar arası etkileşimi yoğunlaştırmak yer alıyor.

Tarihsel Hafızanın Önemi

Duma Başkanı Volodin, tarihi hafızanın korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerken, KGAÖ kapsamında Nazizmle mücadele amacıyla 5 yasa önerisinin kabul edildiğini aktardı. Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Idizoda ise, küresel güvenlik sorunlarının çözümü için uluslararası toplumun ortak çabalarının gerekliliğini vurguladı.

Güvenlikte İşbirliği Vurgusu

Belarus Temsilciler Meclisi Başkanı Sergeenko, bu yılki 9 Mayıs Büyük Zafer yıl dönümünün zor bir dönemde kutlandığını ifade ederek KGAÖ'nün yeni koşullara uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Kazakistan Meclis Başkanı Koşanov, KGAÖ'nün güvenlik alanında birçok devlet kurumu ile işbirliğini geliştiren etkili bir uluslararası örgüt olduğunu belirterek, ulus-ötesi tehditlerle mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenterler Meclisi Konseyi Oturumu yapıldı. Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu'nın (sağ 5) ev sahipliğindeki oturuma, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Veçeslav Volodin (sağ 3), Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov (sol 4), Tacikistan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Fayzali İdizoda (sağ 2) ve Belarus Ulusal Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Igor Sergeenko (sol 3) da katıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenterler Meclisi Konseyi Oturumu yapıldı. Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu'nın (sağ 5) ev sahipliğindeki oturuma, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Veçeslav Volodin (sağ 3), Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov (sol 4), Tacikistan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Fayzali İdizoda (sağ 2) ve Belarus Ulusal Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Igor Sergeenko (sol 3) da katıldı.