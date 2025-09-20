Kırgızistan'da KGAÖ "Rubej-2025" Hızlı Mukabele Tatbikatı

Kırgızistan'ın Balıkçı poligonunda 17-20 Eylül'de düzenlenen KGAÖ Hızlı Mukabele Kuvvetleri "Rubej-2025" tatbikatına 1200 asker ve 500 araç katıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:39
Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Hızlı Mukabele Kuvvetleri "Rubej-2025" tatbikatı, Balıkçı'daki "Edelweys" poligonunda yapıldı.

Tatbikatın süresi ve yeri

Kırgızistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tatbikat, 17-20 Eylül tarihlerinde ülkenin Issık Göl kıyısındaki Balıkçı kentinde düzenlendi.

Katılımcılar ve kullanılan unsurlar

"Rubej-2025" tatbikatına KGAÖ üyesi ülkeler Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan ile KGAÖ Sekreterliği ve Ortak Genelkurmay Başkanlığından askeri birlikler ve personel katıldı. Etkinlikte 1200 asker görev aldı; uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA), savaş botları dahil olmak üzere 500 askeri araç kullanıldı.

Halkın katılımı

Tatbikatın son gününde gösterileri, Balıkçı Askeri Kışlasındaki askerler, aileleri, öğrenciler ve Issık Göl bölge sakinleri de izledi.

Amaç ve uygulanan taktikler

Tatbikat kapsamında KGAÖ Hızlı Mukabele Kuvvetleri, teçhizatlarını kullanarak Orta Asya coğrafyasında silahlı çatışmaya üç aşamalı müdahale faaliyetlerini yürüttü. Etkinliğin amaçları arasında yasa dışı silahlı grupların bir KGAÖ üyesi devletin topraklarına sızmasının engellenmesi ve imhası sırasında muharebe operasyonlarına hazırlık, birlikleri komuta etme pratiklerinin geliştirilmesi, birliklerin uyumunun artırılması ile yeni taktik tekniklerin ve en iyi uygulamaların tanıtılması yer aldı.

Kapanış ve yetkililerin değerlendirmesi

Tatbikatın kapanış törenine Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Erlis Terdikbayev ve KGAÖ Ortak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Andrey Serdyukov katıldı. Terdikbayev törende yaptığı konuşmada: "Yasa dışı silahlı grupların engellenmesi ve imhasına yönelik eylemler gerçekleştirildi ve askeri birlikler yüksek düzeyde eğitim, yeterlilik ve işbirliği sergiledi."

KGAÖ Hızlı Mukabele Kuvvetleri hakkında

KGAÖ Hızlı Mukabele Kuvvetleri, dış saldırıları önlemek ve ortak terörle mücadele operasyonları yürütmek amacıyla 2001 yılında kurulmuştur.

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi