Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kırgızistan'da KGAÖ Tatbikatları Başladı

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında büyük bir tatbikata ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:08
Kırgızistan'da KGAÖ Tatbikatları Başladı

Kırgızistan'da Tatbikatlar Başladı

Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetleri tatbikatları, ülkenin Issık Göl kıyısındaki Balıkçı şehrinde başladı. “Etkileşim-2024”, “Arama-2024” ve “Konvoy-2024” adlı tatbikatların açılış töreni, Edelweys poligonunda düzenlendi.

Tören ve Katılımcılar

Tören, KGAÖ üyesi Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Rusya Federasyonu'nun milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Ermenistan tatbikata asker göndermemesine rağmen ulusal bayrağı bayraklar arasında yer aldı.

Törene Kırgızistan Savunma Bakanı General Baktıbek Bekbolotov, KGAÖ Genel Sekreter Yardımcısı Taalatbek Masadıkov ve KGAÖ Genelkurmay Başkanı General Andrey Serdükov gibi üst düzey komutanlar katıldı.

Orta Asya'daki Tehditler

Savunma Bakanı Bekbolotov, konuşmasında Orta Asya ülkelerinin karşılaştığı en büyük tehditin Orta Doğu'daki radikal grupların bu bölgeye sızması olduğunu ifade etti. “Küresel bir tehdit karşısında tek bir ülkenin çabaları yeterli olmuyor.” diyen Bekbolotov, KGAÖ'nün önemine dikkat çekti.

Dört Gün Sürecek Tatbikat

Gerçekleştirilecek tatbikat dört gün sürecek, KGAÖ'ye bağlı yaklaşık 1500 asker görev alacak. Tatbikatta 200'den fazla zırhlı araç, tank, helikopter ve savaş uçağı gibi teçhizat kullanılacak. “Etkileşim”, “Arama” ve “Konvoy” tatbikatları 11 Eylül'de finale ulaşacak.

Bu tatbikat, sadece askeri birliklerin uyumunu artırmakla kalmayacak, aynı zamanda KGAÖ üyesi ülkelerin güvenlik konusundaki dayanışmasını da pekiştirecek.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

İLGİLİ HABERLER

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları