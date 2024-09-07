Kırgızistan'da KGAÖ Tatbikatları Başladı

Kırgızistan'da Tatbikatlar Başladı

Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetleri tatbikatları, ülkenin Issık Göl kıyısındaki Balıkçı şehrinde başladı. “Etkileşim-2024”, “Arama-2024” ve “Konvoy-2024” adlı tatbikatların açılış töreni, Edelweys poligonunda düzenlendi.

Tören ve Katılımcılar

Tören, KGAÖ üyesi Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Rusya Federasyonu'nun milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Ermenistan tatbikata asker göndermemesine rağmen ulusal bayrağı bayraklar arasında yer aldı.

Törene Kırgızistan Savunma Bakanı General Baktıbek Bekbolotov, KGAÖ Genel Sekreter Yardımcısı Taalatbek Masadıkov ve KGAÖ Genelkurmay Başkanı General Andrey Serdükov gibi üst düzey komutanlar katıldı.

Orta Asya'daki Tehditler

Savunma Bakanı Bekbolotov, konuşmasında Orta Asya ülkelerinin karşılaştığı en büyük tehditin Orta Doğu'daki radikal grupların bu bölgeye sızması olduğunu ifade etti. “Küresel bir tehdit karşısında tek bir ülkenin çabaları yeterli olmuyor.” diyen Bekbolotov, KGAÖ'nün önemine dikkat çekti.

Dört Gün Sürecek Tatbikat

Gerçekleştirilecek tatbikat dört gün sürecek, KGAÖ'ye bağlı yaklaşık 1500 asker görev alacak. Tatbikatta 200'den fazla zırhlı araç, tank, helikopter ve savaş uçağı gibi teçhizat kullanılacak. “Etkileşim”, “Arama” ve “Konvoy” tatbikatları 11 Eylül'de finale ulaşacak.

Bu tatbikat, sadece askeri birliklerin uyumunu artırmakla kalmayacak, aynı zamanda KGAÖ üyesi ülkelerin güvenlik konusundaki dayanışmasını da pekiştirecek.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatları başladı. Komutanlar ve davetliler tören öncesinde, İkinci Dünya Savaşı'nı simgeleyen "Anne ve Çocuk Anıtı"na çiçek koydu.