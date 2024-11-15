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Kırgızistan'da KKTC'nin 41. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

KKTC'nin 41. kuruluş yılı Bişkek'te düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Türk ve Kırgız halkları arasındaki kardeşlik vurgulandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 21:25
Kırgızistan'da KKTC'nin 41. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Kırgızistan'da KKTC'nin 41. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 15 Kasım 1983’te kurulmasının 41. yıl dönümü, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te oldukça anlamlı bir resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona Katılım Yoğundu

KKTC Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir'in ev sahipliği yaptığı etkinliğe; Türk diplomatlar, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumlarının yetkilileri, akademisyenler, öğretim görevlileri, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

Tahir Osman Tahir'den Anlamlı Mesajlar

Etkinlikte konuşan Tahir, "Bugün, özgürlük ve varoluş mücadelemizin en anlamlı eseri, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın somut ifadesi olan KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu, mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz." dedi.

Kıbrıs Türkü'nün, anavatan Türkiye'nin 1974'teki Mutlu Barış Harekatı'na kadarki zor yıllarını hatırlatan Tahir, Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle ulusal birliğini koruduğunu vurguladı.

Şehitler Rahmetle Anıldı

Özgürlük Mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşen Mehmetçikler rahmet ve minnetle anıldı. Tahir, KKTC'ye güç veren Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkür etti.

Kardeşlik İlişkileri ve İşbirliği Vurgusu

Tahir, Kırgız ve Kıbrıs Türk halkının tarihi ve kültürel açıdan kardeş olduğunu belirterek, iki halk arasında işbirliğinin önemini vurguladı. "Kırgız halkı ile var olan kardeşlik ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışmaktayız," dedi.

Ayrıca, Kırgızistan'dan KKTC'ye yükseköğrenim için gelen öğrenci kardeşleri, "gönüllü elçiler" olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Lezzetler İkram Edildi

Resepsiyon boyunca davetlilere Türk ve Kırgız mutfağının leziz örnekleri ikram edildi, katılımcılar bu eşsiz tatların tadını çıkardılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 15 Kasım 1983’teki kuruluşunun 41. yıl dönümü...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 15 Kasım 1983’teki kuruluşunun 41. yıl dönümü, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resepsiyonla kutlandı. KKTC Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, resepsiyonda konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 15 Kasım 1983’teki kuruluşunun 41. yıl dönümü...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 15 Kasım 1983’teki kuruluşunun 41. yıl dönümü, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resepsiyonla kutlandı. KKTC Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, resepsiyonda konuşma yaptı.

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