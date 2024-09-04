Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kırgızistan'da Külçe Altın Satışı İçin Yeni Atölye Açıldı

Kırgızistan'da külçe altın üretim atölyesi açıldı, Cumhurbaşkanı Caparov faaliyeti yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 17:46
Kırgızistan'da Külçe Altın Satışı İçin Yeni Atölye Açıldı

Kırgızistan'da Külçe Altın Üretim Atölyesi Hizmete Girdi

Kırgızistan'da türlü yatırım imkanları sunan ve ekonomik büyümeye katkıda bulunan yeni bir külçe altın üretim atölyesi faaliyete geçti. Kırgız Altın Anonim Şirketi tarafından kurulan bu atölye, altın üretimi ile birlikte çeşitli madalya ve hatıra paralarının da üretimini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Caparov'un Ziyareti

Atölyeyi ziyaret eden Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yetkililerden detaylı bilgi aldı. Caparov, atölyenin halka açık külçe altın satışına başlamasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Üretim Kapasitesi ve Gelecek Planları

Atölyenin ayda 14 bin adet külçe altın üretimi yapması planlanıyor. Ayrıca, atölye ileri teknolojiler kullanarak üretim sürecini daha verimli hale getirecek. Bunun yanı sıra, 5 Eylül'den itibaren farklı ağırlıklarda külçe altınların satılacağı bir mağaza da açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Askat Alagozov, yeni satış noktasının işlemeye başlaması için hazırlıkların sürdüğünü duyurarak, Kırgızistan ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaklarını belirtti.

Kırgızistan'da halka külçe altın satışı için kurulan üretim atölyesi faaliyete başladı....

Kırgızistan'da halka külçe altın satışı için kurulan üretim atölyesi faaliyete başladı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 2), külçe üretim atölyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kırgızistan'da halka külçe altın satışı için kurulan üretim atölyesi faaliyete başladı....

Kırgızistan'da halka külçe altın satışı için kurulan üretim atölyesi faaliyete başladı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 2), külçe üretim atölyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor