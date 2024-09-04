Kırgızistan'da Külçe Altın Satışı İçin Yeni Atölye Açıldı

Kırgızistan'da Külçe Altın Üretim Atölyesi Hizmete Girdi

Kırgızistan'da türlü yatırım imkanları sunan ve ekonomik büyümeye katkıda bulunan yeni bir külçe altın üretim atölyesi faaliyete geçti. Kırgız Altın Anonim Şirketi tarafından kurulan bu atölye, altın üretimi ile birlikte çeşitli madalya ve hatıra paralarının da üretimini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Caparov'un Ziyareti

Atölyeyi ziyaret eden Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yetkililerden detaylı bilgi aldı. Caparov, atölyenin halka açık külçe altın satışına başlamasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Üretim Kapasitesi ve Gelecek Planları

Atölyenin ayda 14 bin adet külçe altın üretimi yapması planlanıyor. Ayrıca, atölye ileri teknolojiler kullanarak üretim sürecini daha verimli hale getirecek. Bunun yanı sıra, 5 Eylül'den itibaren farklı ağırlıklarda külçe altınların satılacağı bir mağaza da açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Askat Alagozov, yeni satış noktasının işlemeye başlaması için hazırlıkların sürdüğünü duyurarak, Kırgızistan ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaklarını belirtti.

Kırgızistan'da halka külçe altın satışı için kurulan üretim atölyesi faaliyete başladı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 2), külçe üretim atölyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kırgızistan'da halka külçe altın satışı için kurulan üretim atölyesi faaliyete başladı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağ 2), külçe üretim atölyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.