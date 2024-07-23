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Kırgızistan'da Sel Felaketi: Celalabad'da Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde meydana gelen sel, önemli hasarlara yol açtı ve acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 21:26
Kırgızistan'da Sel Felaketi: Celalabad'da Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Kırgızistan'da Sel Felaketi

Kırgızistan'ın Celalabad bölgesine bağlı Bazar-Korkon ilçesindeki Arstanbap köyünde meydana gelen sel felaketi, büyük bir hasar yarattı.

Acil Durumlar Bakanlığı'ndan Açıklama

Acil Durumlar Bakanlığı, şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen selde bir hastane binası, 5 köprü, yerel yollar ve parkların su altında kaldığını bildirdi. Ayrıca, toplamda 23 araç sele kapılarak sürüklendi.

Yardım Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Olayın ardından, bölgeye 50 polis memuru, 250 sivil ve Acil Durumlar Bakanlığı personeli gönderildi. Bu ekipler, hasarın boyutunu belirlemek için çalışmalara başladı.

Nookat İlçesinde de Zarar Gördü

Ayrıca, Oş Bölgesi'ne bağlı Nookat ilçesinde yağmur nedeniyle Kaldai köyündeki Kara-Koi ve Murdaçi meralarından gelen sel, yolların ulaşıma kapandığı bilgisi alındı.

Kırgızistan'ın Celalabad bölgesine bağlı Bazar-Korkon ilçesindeki Arstanbap köyünde meydana gelen...

Kırgızistan'ın Celalabad bölgesine bağlı Bazar-Korkon ilçesindeki Arstanbap köyünde meydana gelen sel hasara neden oldu. Arstanbap köyünde şiddetli yağışlar sonucu yaşanan selde bir hastane binası, 5 köprü, iç yollar ve parklar sular altında kaldı, 23 araç sele kapılarak sürüklendi.

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