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Kırgızistan'da Selçuk Bayraktar'a Ödül Töreni

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Selçuk Bayraktar'a Dank Devlet Ödülü takdim etti, işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:53
Kırgızistan'da Selçuk Bayraktar'a Ödül Töreni

Kırgızistan’da Selçuk Bayraktar’a Ödül Verildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ı ağırlayarak, kendisine "Kırgızistan Dank Devlet Ödülü" takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki kabulde Caparov, Baykar Teknoloji gibi önde gelen uluslararası şirketlerle işbirliğinin, Kırgızistan'ın savunma kabiliyetini artırması ve ulusal askeri-sanayi sistemlerinin geliştirilmesinde kritik rol oynadığını belirtti.

Selçuk Bayraktar ise Baykar Teknoloji’nin Kırgızistan ile olan işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ifade ederek, sınır güvenliğinin modern teknolojilerle sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Caparov, Bayraktar’a Kırgızistan'ın askeri gücüne katkılarından dolayı bu önemli ödülü verirken, Bayraktar da Kırgızistan’ın Manas Destanı’ndan ilham alan bir Akıncı insansız hava aracının maketini Cumhurbaşkanına hediye etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve...

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomotiv perakendeciliği sektörünün öncü kuruluşu Otokoç'un en yeni ve kapsamlı Volvo tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici (sol 2) de katıldı.

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