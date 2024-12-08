Kırgızistan'da 'Talent for BIZ' Kariyer Fuarı Büyük İlgiyle Gerçekleştirildi

Kırgızistan'da 'Talent for BIZ' Kariyer Fuarı Yoğun İlgiyle Düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıttığı ve genç yeteneklerle buluştuğu 'Talent for BIZ' kariyer fuarına büyük bir ilgi gösterildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskalığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen fuar, üniversite öğrencilerine kariyer seçenekleri sunma hedefiyle gerçekleşti.

Etkinliğe Üst Düzey Katılım

Fuarın açılışında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Kırgızistan Kamu Hizmeti ve Yerel Yönetimler Devlet Ajansı Başkanı Kudaybergen Bazarbayev, diplomatlar, iş insanları, Türkiye mezunları ve Kırgız yükseköğrenim gören öğrenciler hazır bulundu. Fuara toplamda 1600 kayıtlı öğrencinin katılımı gerçekleşti.

Önemli Türk Kurumları Stant Açtı

Yüzlerce gencin ilgi gösterdiği fuarda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), ASELSAN ve daha birçok Türk şirketinin stantları yer aldı. Gençler, bu stantları ziyaret ederek kariyer imkânları hakkında bilgi aldı.

Gençlerin Kariyer Fırsatları Artıyor

Doç. Dr. Salim Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kırgızistan'da ilk kez bu etkinliği düzenliyoruz. Bugün katılımın yüksek olması bizi mutlu etti. Türk şirketlerinin sunmuş olduğu fırsatların burada sergilenmesi, gençlerimizin kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine büyük katkı sağlayacak.” dedi.

Kırgız Gençler İçin Yeni İmkânlar

Kırgızistan Kamu Hizmeti ve Yerel Yönetimler Devlet Ajansı Başkanı Bazarbayev, “Bu kariyer fuarı son derece önemli ve gerekli. Gençlerimiz, Türk firmalarını tanıma ve çalışma şartları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu etkinliğin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bişkek'e yaptığı resmi ziyaretteki görüşmeler sayesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

TİKA'dan Destek

TİKA Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sibel Özkaya Yılmaz, Kırgızistan'da 1992 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Bu organizasyonlar, gençlerin kariyer geliştirilmesine yardımcı olmak adına son derece kıymetli fırsatlar.” dedi.

Öğrencilerden Fuara İlgili Yorumlar

Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Aliya Emilbekova, fuarı ziyaret etme sebebinin Türk şirketlerini tanımak olduğunu, birçok fırsatla karşılaştığını ifade etti. Bir diğer öğrenci Sımbat Sadıkova ise, katılan şirketlerin talepleri doğrultusunda yükseköğrenimin öneminin arttığını vurguladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıttığı ve işverenlerin genç yeteneklerle bir araya geldiği "TALENT for BIZ" kariyer fuarına yoğun ilgi gösterildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Bişkek'teki otelde düzenlediği fuar kapsamında Türk kurum ve şirketlerini üniversite öğrencileriyle buluşturdu.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıttığı ve işverenlerin genç yeteneklerle bir araya geldiği "TALENT for BIZ" kariyer fuarına yoğun ilgi gösterildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Bişkek'teki otelde düzenlediği fuar kapsamında Türk kurum ve şirketlerini üniversite öğrencileriyle buluşturdu.