DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,52 0,4%
ALTIN
2.879,77 0,16%
BITCOIN
2.122.695,32 0,53%

Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Forumu Başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı dijital forum yapay zeka alanındaki yenilikleri ele alıyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:22
Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Forumu Başladı

Kırgızistan'da Dijital Forum Heyecanı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından düzenlenen yapay zeka odaklı dijital forum ile buluştu. Bu etkinlik, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un destekleriyle iki gün boyunca devam edecek.

Tecrübe Paylaşımı ve İşbirliği

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "Türk devletlerinin yapay zeka alanındaki tecrübelerini öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk devletlerinin yenilikçi bir geleceğe ulaşmak için işbirliğine gitmeleri gerektiğini vurguladı.

Öne Çıkan Konuşmalar

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da forumda önemli bilgiler paylaştı. "2004'te Türkiye'de insansız hava araçlarımızı geliştirmeye başladık. Şu an, rekabetçi bir konumdayız," diyerek Baykar'ın başarılarını anlattı. Ayrıca, Türk Teknoloji Takımı'nın geliştirdiği büyük dil modeli T3 AI'dan da bahsetti.

Geleceğe Dair Vizyon

Bayraktar, "Hayatta kalmak ancak teknoloji ve ekonomi alanında işbirliği yapmakla mümkün olacak" diyerek, ortak bir geleceğin inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi. Forumun sonunda, Kırgızistan'da yapay zeka ile geliştirilmiş dijital ürünler ve kamu hizmetleri tanıtıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunanistan'da Doktorlar İstifa Etti: Personel Yetersizliği Krizi
2
Kişisel Verileri Koruma Kurulu İçin Adaylar Belirlendi
3
Mozambik'te Genel Seçimler İçin Heyecan Başladı
4
Hava Kuvvetleri Ambulans Uçağı Acil Organ Nakli İçin Havalandı
5
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Domuz Eti Açıklaması
6
Beşiktaş'ta Kediyi Pencereden Attığı İddiasıyla Yargılanan Sanığa 3 Yıla Kadar Hapis İstemi
7
Erzurum'da 6-8 Ekim Olaylarına Yönelik Operasyon: 25 Şüpheli Yakalandı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak