Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Forumu Başladı

Kırgızistan'da Dijital Forum Heyecanı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından düzenlenen yapay zeka odaklı dijital forum ile buluştu. Bu etkinlik, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un destekleriyle iki gün boyunca devam edecek.

Tecrübe Paylaşımı ve İşbirliği

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "Türk devletlerinin yapay zeka alanındaki tecrübelerini öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk devletlerinin yenilikçi bir geleceğe ulaşmak için işbirliğine gitmeleri gerektiğini vurguladı.

Öne Çıkan Konuşmalar

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da forumda önemli bilgiler paylaştı. "2004'te Türkiye'de insansız hava araçlarımızı geliştirmeye başladık. Şu an, rekabetçi bir konumdayız," diyerek Baykar'ın başarılarını anlattı. Ayrıca, Türk Teknoloji Takımı'nın geliştirdiği büyük dil modeli T3 AI'dan da bahsetti.

Geleceğe Dair Vizyon

Bayraktar, "Hayatta kalmak ancak teknoloji ve ekonomi alanında işbirliği yapmakla mümkün olacak" diyerek, ortak bir geleceğin inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi. Forumun sonunda, Kırgızistan'da yapay zeka ile geliştirilmiş dijital ürünler ve kamu hizmetleri tanıtıldı.