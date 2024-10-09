Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Yapay Zeka Forumu Düzenlendi

Kırgızistan'daki Yapay Zeka Forumu'nda İşbirliği Vurgulandı

Kırgızistan'da gerçekleştirilen "Türk Devletleri Teşkilatı Yapay Zeka Forumu"nda yapay zeka alanında uluslararası işbirliğinin önemi yeniden dile getirildi. Forum, Bişkek'te düzenlendi ve katılımcılar arasında Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye'den dijitalleşme yetkilileri yer aldı.

Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm

Forumun ilk gününde, "Yapay zekanın dijital dönüşümdeki rolü" başlıklı bir oturum yapıldı. Katılımcılar, Türk devletlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla yapay zeka teknolojileri konusunda deneyim ve en iyi uygulamaları paylaştılar.

Uzman Görüşleri

Ahmet Halit Hatip, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamada, yapay zeka gibi stratejik alanlarda bölgesel ve uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Farid Osmanov, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakan Danışmanı, yapay zeka alanındaki altyapı sorunlarının her ülke için kritik bir gündem maddesi olduğunu ve bu konuda bilgi paylaşımına hazır olduklarını belirtti.

Rüstem Bigari, Kazakistan Hükümeti Dijital Destek Merkezi Genel Müdürü, gelecekteki nesillerin yapay zeka ile ilgili programlama dillerini öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

Mahsum Mahmudov, Özbekistan Bilişim Teknolojileri Bakanı Danışmanı, ülkelerinde kurulan yapay zeka enstitüsünün gerekliliğini ve uluslararası işbirliği ihtiyacını vurguladı.

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva, kimlik kartı işlemleri için yeni bir izleme sisteminin kurulduğunu, ayrıca vatandaşlarla etkileşim kurmayı sağlayan sohbet robotları (chatbot) projesinin hayata geçirildiğini duyurdu.

Milli Değerlerin Önemi

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, yapay zeka geliştirilirken milli değerlerin ve kültürel mirasın korunmasının önemini dile getirdi. Bakan Kutnayeva ise, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde düzenlenen forumun, yapay zeka alanında tecrübe ve bilgi paylaşımını teşvik etme amacında olduğunu belirtti.

Forumun Katılımcıları

Etkinlikte, hükümet yetkilileri, yapay zeka uzmanları, diplomatlar, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve bilişim uzmanlarından oluşan bir katılımcı grubu bir araya geldi. Türk Devletleri Teşkilatı Yapay Zeka Forumu, yarın sona erecek ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da forumda özel konuk olarak yer alacak.