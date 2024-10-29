Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir tören gerçekleştirildi.

Törende Duygusal Anlar

Atatürk Parkı'ndaki etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği temsilcileri, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yöneticileri, TÜRK Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) gibi pek çok kuruluşun temsilcileri katıldı.

Konuşmalarda Önemli Mesajlar Verildi

Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan, törendeki konuşmasında, "Türk ulusunun her bir ferdi Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma konusunda kararlıdır." dedi. Doğan, Ankara'da meydana gelen terör saldırısını anarak, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını vurguladı.

Doğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve onun için mücadele eden tüm şehitleri rahmetle andı. "Cumhuriyet, aziz milletimizin iradesine dayalı çağdaş bir devlet olma mücadelesinin sonucudur," şeklinde konuştu.

Bişkek Türk Ortaokulunda Kutlamalar

Diğer yandan, Bişkek Türk Ortaokulu'nda da Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle özel bir program düzenlendi. Program; şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadir, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihî değerlerini ve korunmasının önemini vurguladı.

Fener Alayı ve Konferanslar

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konulu bir konferans düzenlendi. Kutlamalar çerçevesinde ayrıca bir fener alayı da gerçekleştirildi.

Büyükelçilik, bu önemli gün vesilesiyle akşam saatlerinde bir resepsiyon düzenleyecek.