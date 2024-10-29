Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlandı

Kırgızistan'da Türkiye'nin 101. Yılı Resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te muhteşem bir resepsiyon ile kutlandı. Bu özel etkinliğe Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ev sahipliği yaptı.

Önemli İsimler Davetli Oldu

Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziyev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Üyesi Medethan Şerimkulov gibi pek çok önemli isim iştirak etti. Ayrıca askeri ve güvenlik yetkilileri ile diplomatlar da etkinlikte yer aldı.

Sanat Dolu Bir Gece

Resepsiyonda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Bariton Caner Akgün ve İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Beril Yürekli El sahne aldı. Etkinlik, İstiklal Marşı ve Kırgızistan Milli Marşı'nın okunması ile başladı; ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Doğan'dan Önemli Mesajlar

Büyükelçi Doğan, konuşmasında, "Büyük Türk milletinin ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim," dedi. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki eğitim ve sağlık ilişkilerinin önemine dikkat çeken Doğan, "Kırgızistan'ı ilk tanıyan ve burada ilk büyükelçiliği açan ülke Türkiye'dir" ifadesini kullandı. Ek olarak, ikili ticareti artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan Vurgu

Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Moldogaziyev ise iki ülke arasındaki ilişkilerin her düzeyde derinleştiğini vurgulayarak, Türkiye ile işbirliğini yeni boyutlara taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, "Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatanını kararlılıkla savunduğunu unutmamalıyız," dedi.

Sanatçılardan Mesajlar

Caner Akgün, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet döneminden Türk bestecilerin eserlerini seslendirdik ve bu kültürü Kırgız halkına sunmaktan mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu. İlk kez Kırgızistan'ı ziyaret eden Beril Yürekli El ise, "Cumhuriyet Bayramı'mızı burada kutlamanın gururunu yaşıyoruz," dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın ev sahipliğinde bir otelde verilen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziyev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Üyesi Medethan Şerimkulov, askeri yetkililer ve güvenlik yetkilileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın ev sahipliğinde bir otelde verilen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziyev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Üyesi Medethan Şerimkulov, askeri yetkililer ve güvenlik yetkilileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.