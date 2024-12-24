Kırgızistan'da 'Uluslararası Kar Leoparı Günü' Coşkuyla Kutlandı

Kırgızistan'da Kar Leoparı Günü Kutlamaları

Kırgızistan'da, 23 Ekim'in Uluslararası Kar Leoparı Günü ilan edilmesi nedeniyle özel bir kutlama etkinliği düzenlendi. Bu önemli gün, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Toplantısı'nda resmiyet kazandı ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı ile Kar Leoparı ve Ekosistem Koruma Küresel Programı (GSLEP) tarafından ortaklaşa kutlandı.

Etkinlikte Öne Çıkan İsimler

Törene, kar leoparının yaşam alanlarını kapsayan ülkelerin büyükelçileri ve bilim insanları katıldı. Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Asein İsayev, "Uluslararası Kar Leoparı Günü" ilan etme girişiminin Kırgızistan tarafından Butan, Çin, Hindistan, Nepal, Moğolistan, Kazakistan, Pakistan, Rusya ve Tacikistan gibi ülkeler adına yapıldığını açıkladı.

Koruma Çabaları

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Danışmanı Meder Utebayev, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, kar leoparlarının korunmasının küresel ve bölgesel düzeyde taşıdığı öneme dikkat çekerek, bu konuda her türlü çabayı göstereceklerinin altını çizdi.

Ulusal Sembole Vurgu

Utebayev, kar leoparlarının Kırgızistan'ın ulusal sembolü olduğunu belirterek, "Uluslararası Kar Leoparı Günü"nün, kar leoparlarının, ekosistemlerin ve dünya genelindeki biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemini kutlamayı amaçladığını ifade etti.

Kırgızistan'da, 23 Ekim'in Uluslararası Kar Leoparı Günü ilan edilmesi nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Toplantısı'nda 23 Ekim'in "Uluslararası Kar Leoparı Günü" ilan edilmesi, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı ile Kar Leoparı ve Ekosistem Koruma Küresel Programı'nın (GSLEP) ortaklaşa düzenlediği törenle kutlandı.

Kırgızistan'da, 23 Ekim'in Uluslararası Kar Leoparı Günü ilan edilmesi nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Toplantısı'nda 23 Ekim'in "Uluslararası Kar Leoparı Günü" ilan edilmesi, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı ile Kar Leoparı ve Ekosistem Koruma Küresel Programı'nın (GSLEP) ortaklaşa düzenlediği törenle kutlandı.