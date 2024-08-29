Kırgızistan'da Vergi Reformu ve Yolsuzlukla Mücadele Ekonomiyi Canlandırıyor

Kırgızistan'da Vergi Reformu Başarıya Ulaştı

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, ülkede başlatılan vergi reformunun mafya ve yolsuzlukla mücadelenin bütçe gelirlerine olumlu yansıdığını açıkladı. Amangeldiyev, yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya gelerek, reformun etkilerini detaylandırdı.

Bütçe Gelirlerinde Önemli Artış

Bakan Amangeldiyev, son iki yıldır süregelen reform çalışmalarının, güvenlik güçlerinin mafya ile yolsuzlukla mücadele etkinliğini artırdığını belirtti. Bakan, "Bu süreçler sonucunda, bütçe gelirlerimizde belirgin bir artış gözlemlendi," şeklinde konuştu.

Üretim ve İhracatın Önemi

Bütçe gelirlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için üretim ve ihracatın önemine değinen Amangeldiyev, "Kar elbette önemlidir fakat üretim daha büyük bir öneme sahiptir. Yatırımcıları çekerek imalat sektörünü geliştirmek ve yeni istihdam olanakları oluşturmak birincil hedefimizdir," dedi. Bakan, yıl sonuna kadar yaklaşık 133 işletmeyi faaliyete geçirmek istediklerini söyledi.

Yabancı Yatırımcılar İçin İstikrar Vaadi

Yabancı yatırımcılara kapılarının açık olduğunu aktaran Amangeldiyev, "Ekonomimizin temel sektörlerine yatırım yapan her yatırımcıya, mevzuattaki istikrarı ve haklarının korunmasını vaat ediyoruz," diye ekledi.

Bütçe Gelirleri Yükselişte

Bakanlığın resmi internet sitesinden edinilen verilere göre, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 108,7 artarak 677 milyar 100 milyon soma seviyesine ulaştı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, bakan yardımcıları ve ülkede faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Amangeldiyev, ülkedeki vergi reformu ile mafya ve yolsuzlukla mücadelenin bütçe gelirlerini artırdığına ilişkin açıklamada bulundu.