Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kırgızistan'da Vergi Reformu ve Yolsuzlukla Mücadele Ekonomiyi Canlandırıyor

Kırgızistan'daki vergi reformu, mafya ve yolsuzlukla mücadele bütçe gelirlerini artırıyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:33
Kırgızistan'da Vergi Reformu ve Yolsuzlukla Mücadele Ekonomiyi Canlandırıyor

Kırgızistan'da Vergi Reformu Başarıya Ulaştı

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, ülkede başlatılan vergi reformunun mafya ve yolsuzlukla mücadelenin bütçe gelirlerine olumlu yansıdığını açıkladı. Amangeldiyev, yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya gelerek, reformun etkilerini detaylandırdı.

Bütçe Gelirlerinde Önemli Artış

Bakan Amangeldiyev, son iki yıldır süregelen reform çalışmalarının, güvenlik güçlerinin mafya ile yolsuzlukla mücadele etkinliğini artırdığını belirtti. Bakan, "Bu süreçler sonucunda, bütçe gelirlerimizde belirgin bir artış gözlemlendi," şeklinde konuştu.

Üretim ve İhracatın Önemi

Bütçe gelirlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için üretim ve ihracatın önemine değinen Amangeldiyev, "Kar elbette önemlidir fakat üretim daha büyük bir öneme sahiptir. Yatırımcıları çekerek imalat sektörünü geliştirmek ve yeni istihdam olanakları oluşturmak birincil hedefimizdir," dedi. Bakan, yıl sonuna kadar yaklaşık 133 işletmeyi faaliyete geçirmek istediklerini söyledi.

Yabancı Yatırımcılar İçin İstikrar Vaadi

Yabancı yatırımcılara kapılarının açık olduğunu aktaran Amangeldiyev, "Ekonomimizin temel sektörlerine yatırım yapan her yatırımcıya, mevzuattaki istikrarı ve haklarının korunmasını vaat ediyoruz," diye ekledi.

Bütçe Gelirleri Yükselişte

Bakanlığın resmi internet sitesinden edinilen verilere göre, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 108,7 artarak 677 milyar 100 milyon soma seviyesine ulaştı.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, bakan yardımcıları ve ülkede faaliyet...

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, bakan yardımcıları ve ülkede faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Amangeldiyev, ülkedeki vergi reformu ile mafya ve yolsuzlukla mücadelenin bütçe gelirlerini artırdığına ilişkin açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar