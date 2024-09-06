Kırgızistan'da Yerel Meclisler Fesh Edildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Yerel Meclisleri Feshetti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinde gerçekleştirilen idari ve bölgesel reformlar adına yerel meclislerin feshedilmesine karar verdi.

Resmi Açıklama

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yayımlanan duyuruda, Caparov tarafından imzalanan bir kararnamede, "Ülkede yapılan idari ve bölgesel reformlar doğrultusunda, büyükşehir ve köy yerleşim birimlerindeki sınır değişiklikleriyle bağlantılı olarak il ve ilçelerdeki meclisler feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Seçim Tarihi Belli Oldu

Ayrıca, Caparov, yerel yönetimler için yeni seçimlerin 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.