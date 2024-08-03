Kırgızistan'dan Avrupalı Yatırımcılara Çağrı

Kırgızistan'dan Yatırım Çağrısı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Avrupalı yatırımcıları enerji ve ulaştırma alanındaki projelere yatırım yapmaya davet etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi aracılığıyla yapılan duyuruda, Caparov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği toplantıda önemli konuları ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmenin Detayları

Toplantıda ticaret, ekonomik işbirliği ve projelerin hayata geçirilmesi üzerinde durulmuştur. Caparov, AB’nin Kırgızistan için güvenilir bir ortak olduğunu vurgulayarak, bağımsızlıklarının kazanılmasından bu yana sürdürülebilir kalkınma için verdikleri desteğinden bahsetmiştir. Bu bağlamda, Avrupa yatırımcılarına büyük ölçekli hidroelektrik ve ulaştırma projelerine katılmaları için çağrıda bulunmuştur.

AB'nin Rolü

Borrell, AB-Kırgızistan Geliştirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması ile iki taraf arasındaki işbirliğine yeni imkanlar tanıdığını belirtmiştir. Ayrıca, AB’nin Kırgızistan ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerini daha da güçlendirme arzularını dile getirmiştir. Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile de görüşerek, bölgedeki işbirliği yol haritasını ele almıştır.

Bakan Kulubayev, Kırgızistan’ın ulaşım, hidroelektrik ve madencilik sektörlerinde daha fazla Avrupa teknolojisi ve yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Borrell, bu anlamda sürdürülebilir kalkınma, insan hakları ve ekonomik iş birliği konularında daha derin bir işbirliği için kararlılıklarını vurgulamıştır.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sağda), ülkeye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell (solda) ile bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sağda), ülkeye ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell (solda) ile bir araya geldi.