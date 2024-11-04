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Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığı'ndan AA'ya Ödül

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığı, Anadolu Ajansı'na ödül verecek.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 21:47
Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığı'ndan AA'ya Ödül

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığı'ndan Anlamlı Ödül

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığı, Anadolu Ajansına önemli bir ödül vermeye hazırlanıyor. Bu ödül, iki kurum arasındaki işbirliğinin ve dijitalleşme sürecine katkının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ödül Töreninin Detayları

Ödül töreni, Kırgızistan’ın dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım niteliği taşırken, Anadolu Ajansının bu süreçteki rolü de vurgulanıyor. Bakanlık yetkilileri, işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini belirtiyorlar.

Dijital Kalkınmaya Yapılan Katkılar

Kırgızistan, dijital alanlardaki gelişmeleri hızlandırmak amacıyla çeşitli projeler yürütüyor. Anadolu Ajansının desteğiyle, bu projelerin etkisi daha da artığa kullanma amacı güdülüyor.

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığı, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Nazir Aliyev'e ödül verdi....

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığı, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Nazir Aliyev'e ödül verdi. Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığınca, 7 Kasım Enformasyon ve Medya Çalışanları Günü dolayısıyla Avrora İş Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva, törende konuşma yaptı.

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığı, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Nazir Aliyev'e ödül verdi....

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığı, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Nazir Aliyev'e ödül verdi. Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanlığınca, 7 Kasım Enformasyon ve Medya Çalışanları Günü dolayısıyla Avrora İş Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva, törende konuşma yaptı.

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