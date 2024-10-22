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Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı 80. Yılını Kutladı

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, 80. kuruluş yıl dönümünü gerçekleştirilen özel bir etkinlik ile kutladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:48
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı 80. Yılını Kutladı

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının 80. Yıl Dönümü Töreni

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, kuruluşunun 80. yıl dönümünü, başkent Bişkek'teki Milli Filarmoni Binası'nda yapılan ihtişamlı bir 'Gala Programı' ile kutladı.

Önemli Katılımcılar

Programda, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, diplomatlar, Bakanlık çalışanları, büyükelçiler ve çeşitli davetliler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Caparov'un Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Caparov, Dışişleri Bakanlığı kadrosunun desteklenmeye devam edileceğini ve dünya dillerini konuşabilen yüksek vasıflı uzmanlar yetiştirileceğini belirtti. Caparov, profesyonel diplomatların, ulusal çıkarları uluslararası alanda korumanın anahtarı olduğunu vurguladı.

Kırgızistan'ın Diplomatik Gelişimi

Caparov, Dışişleri hizmetlerinin 1944'te kurulduğunu hatırlatarak, ülkelerine bağımsızlıklarının ardından 170 ülkeyle diplomatik ilişki kurduklarını ve 124 uluslararası örgütün bir parçası olduklarını ifade etti. Ayrıca, Kırgızistan'ın 100'den fazla ülkede diplomatik misyonu bulunduğunu ve Bişkek'te 100'ün üzerinde yabancı elçilik ve uluslararası kuruluşun akreditasyon yaptığını da açıkladı.

Dış Politika Hedefleri

Caparov, dış politika ve ekonomi alanında ciddi görevler üstlendiklerini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler içindeki siyasi diyalog, iklim değişikliği mücadeleleri ve ekonomik yatırımlar gibi konulara özel önem verdiklerini belirtti.

Devlet Ödülleri Töreni

Etkinlik sırasında, Bakanlığın geçmişteki çalışanlarına devlet ödülleri takdim edildi. Bu ödüller, Kırgızistan'ın dış politikasının gelişimine yapılan önemli katkılardan dolayı verildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının kuruluşunun 80. yıl dönümü, düzenlenen "Gala Programı" ile...

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının kuruluşunun 80. yıl dönümü, düzenlenen "Gala Programı" ile kutlandı.

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