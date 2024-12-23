Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Anadolu Ajansı'na Ödül

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'na Ödül Verdi

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği özel ödül ile iletişim alanındaki katkılarını takdir etti. Bu ödül, diplomatik ilişkilerin güçlenmesine ve Kırgızistan'ın uluslararası arenada tanınmasına büyük bir katkı sağlıyor.

Ödül töreni, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'nın büyük bir başarı olarak değerlendirdiği bu önemli gelişmenin ardından gerçekleştirildi. Bu tür ödüller, medya kuruluşlarının uluslararası ilişkilerdeki rolünün ne derece önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. AA'nın diplomasi alanındaki çalışmaları, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirme yönünde önemli adımlar atıyor. Anadolu Ajansı, bölgedeki haber ağını genişleterek, Kırgız halkıyla dünya arasında bir köprü vazifesi görüyor.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığınca Anadolu Ajansına (AA) teşekkür belgesi verildi. Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının kuruluşunun 80. yıl dönümü nedeniyle başkent Bişkek'te tören düzenledi. Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Asein İsayev, törendeki konuşmasında, Bakanlığının kuruluşunun 80. yıl dönümü nedeniyle bakanlığın etkinliklerini haberleştiren gazetecilere teşekkür etti. İsayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif ve verimli işbirliğinden dolayı Anadolu Ajansı Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev'e teşekkür belgesini takdim etti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığınca Anadolu Ajansına (AA) teşekkür belgesi verildi. Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının kuruluşunun 80. yıl dönümü nedeniyle başkent Bişkek'te tören düzenledi. Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Asein İsayev, törendeki konuşmasında, Bakanlığının kuruluşunun 80. yıl dönümü nedeniyle bakanlığın etkinliklerini haberleştiren gazetecilere teşekkür etti. İsayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif ve verimli işbirliğinden dolayı Anadolu Ajansı Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev'e teşekkür belgesini takdim etti.