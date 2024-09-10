Kırgızistan Ekonomisi Ocak-Ağustos Döneminde Büyüdü

Kırgızistan'ın GSYH Artışı %6,6

Kırgızistan'ın Milli İstatistik Komitesi Başkan Yardımcısı Bakıtbek Şokenov, 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) %6,6 oranında büyüdüğünü açıkladı. Bu dönemde GSYH değeri 798 milyar som, yani yaklaşık 9 milyar 388 milyon 235 bin dolar olarak kaydedildi.

Sanayi Üretiminde Artış

Şokenov, düzenlediği basın toplantısında, sanayi üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre %0,7 artış göstererek 330 milyar som (3 milyar 882 milyon 352 bin dolar) seviyesine ulaştığını ifade etti.

Tüketici Fiyatlarındaki Değişimler

Tüketici fiyatları ve tarifelerindeki artışın %2 olarak kaydedildiğini belirten Şokenov, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin fiyatlarında %7,6, gıda ürünleri ve alkolsüz içeceklerde ise %2,8 oranında artış yaşandığını dile getirdi. Ayrıca, halka sunulan hizmetler için tarifeler %4,4 oranında arttı.

İnşaat ve Ticaret Sektöründeki Gelişmeler

İnşaat sektöründeki büyüme %39,2, toptan ve perakende ticarette %6,2, tarım sektöründe de %7,3 oranında bir artış gösterdi. Fiyat artışlarının en fazla başkent Bişkek ve tatil bölgesi Issık Göl'de gözlemlendiği kaydedildi.

Dış Ticaret Hacmi

Şokenov, Kırgızistan'ın dış ticaret hacminin Ocak-Ağustos döneminde %4,7 oranında artarak 8 milyar 800 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Ancak, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerle olan ticaret hacminin %8,7 düştüğünü aktardı. Bu dönemde AEB ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacmi 2 milyar 400 milyon dolara geriledi.

2023 yılında Kırgızistan'ın toplam GSYH'sinin yıllık bazda 1 trilyon 200 milyar som (13 milyar 483 milyon dolar) olarak gerçekleştiği ve dış ticaret hacminin de 13,9 milyar dolar olduğu belirtildi.