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Kırgızistan FETÖ Okullarını Maarif Vakfı'na Devretti

Kırgızistan, FETÖ bağlantılı SAPAT okullarını Türkiye Maarif Vakfı'na devretti. Eğitim standartları ve güvenilirlik ön planda.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:56
Kırgızistan FETÖ Okullarını Maarif Vakfı'na Devretti

Kırgızistan, FETÖ Bağlantılı Okulları Maarif Vakfı'na Devretti

Kırgızistan hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim kurumları ağının Türkiye Maarif Vakfı'na devredildiğini açıkladı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Baysalov, SAPAT eğitim kurumlarının Maarif Vakfı'na devredilmesinin öğrencilerin çıkarlarının korunması ve Vakfın eğitim alanındaki güvenilir konumundan dolayı alındığını belirtti.

Baysalov, Maarif Vakfı'nın Kırgızistan'da gerçekleştirdiği beş yıllık çalışmada hem ulusal hem de uluslararası standartları karşıladığını vurguladı. Devretme işleminin, öğrenci ve ebeveynlerin çıkarlarını en iyi şekilde karşılayacağını dile getirerek, eğitim koşullarının ve gelişim olanaklarının önemli ölçüde iyileştirileceğini ifade etti.

Yasalara Uygun Geçiş Süreci

Baysalov, yeni yönetime geçiş sürecinde yasaların sıkı bir şekilde takip edilmesinin önemini vurgulayarak, okul çalışanlarının haklarının korunacağını ve eğitim süreçlerinin sürekliliğinin güvence altına alınacağını söyledi.

Büyük Yatırımlar Bekleniyor

Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan, vakfın Kırgızistan'da eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik büyük yatırımlar çekmeyi planladığını aktardı. Okul ağının genişletilmesi, modern teknolojilerin ve eğitim programlarının tanıtılması ile yeni fırsatlar oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Bircan, bu adımların ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına ve Kırgız-Türk işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

FETÖ bağlantılı SAPAT eğitim kurumları, 1992 yılında Kırgızistan'da faaliyete başlamış; Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi kapsamında adının 'Sebat'tan 'SAPAT'a değiştirilmişti.

Kırgızistan hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim...

Kırgızistan hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim kurumları ağının Maarif Vakfına devredildiği duyurdu. Kırgızistan hükümeti resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov (solda), Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan (sağda) ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.

Kırgızistan hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim...

Kırgızistan hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı olduğu bilinen SAPAT eğitim kurumları ağının Maarif Vakfına devredildiği duyurdu. Kırgızistan hükümeti resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov (solda), Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan (sağda) ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.

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