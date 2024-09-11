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Kırgızistan, KGAÖ Tatbikatlarına Ev Sahipliği Yaptı

Kırgızistan, KGAÖ'nün Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:45
Kırgızistan, KGAÖ Tatbikatlarına Ev Sahipliği Yaptı

Kırgızistan, KGAÖ Tatbikatlarına Ev Sahipliği Yaptı

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı. Ülkenin önde gelen tatbikat alanlarından biri, Issık Göl kıyısında yer alan Balıkçı şehrindeki "Edelweys" poligonu oldu.

Tatbikat Detayları

Tatbikatlar, 7 Eylül'de başladı ve "Etkileşim-2024", "Arama-2024" ve "Konvoy-2024" adlı senaryolarla sona erdi. Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Rusya'dan 1500'den fazla askeri personel ile birlikte 300'den fazla zırhlı araç, 10 helikopter, uçak, dron ve 6 savaş botunun kullanıldığı tatbikatlar gerçekleştirildi.

Kırgızistan İçin Önemli Bir Adım

Tatbikatın son aşamasına Kırgızistan Ordusu, Acil Durumlar Bakanlığı ve sağlık ekipleri de katılım sağladı. Senaryo gereği, braid müdahale yetenekleri gösterildi ve sivil halkın korunması hedeflendi.

Komutanların Değerlendirmeleri

KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, tatbikatların ardından yaptığı konuşmada, milli orduların yüksek düzeyde etkileşim ve profesyonellik sergilediklerini vurguladı. Aynı zamanda, modern savaşların doğasına da dikkat çekti ve askeri güvenliğin kolektif olarak güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ortak Çalışmanın Gücü

Kırgızistan Genelkurmay Başkanı General Ruslan Mukambetov, tatbikatların askeri kardeşliği güçlendirdiğini ve modern tehditlere karşı ortak savaş hazırlığını artırdığını ifade etti. Mukambetov, ülkesinin KGAÖ’nün askeri gücüne destek vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Kapanış Töreni

Tatbikat sonunda, komutanlara ödüller takdim edildi ve askerlerin geçiş töreni gerçekleştirildi. Bu tür etkinlikler, bölgedeki askeri işbirliğini pekiştirme amacını taşımaktadır.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin...

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Toplu Hızlı Mukabele Kuvvetlerinin tatbikatlarına ev sahipliği yaptı.

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