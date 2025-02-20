Kırgızistan, Kuveyt'i Yatırım İçin Davet Etti

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, resmi ziyareti sırasında Kuveyt'e önemli bir yatırım fırsatı çağrısında bulundu. Bakan Kulubayev, ülkesinin sunduğu yatırım fırsatlarının altını çizerek Kuveytli yatırımcıları Kırgızistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Kulubayev’in Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu Genel Müdürü Waleed Shamlan Al-Bahar ve Kuveyt Yatırım Ajansı Genel Müdürü Saud Salem Abdulaziz Al-Sabah ile gerçekleştirdiği görüşmelerin detayları yer aldı.

Bakan Kulubayev, görüşmelerde Kırgız hükümetinin, yatırım iklimini iyileştirmek için gösterdiği çabaları aktardı. Ayrıca, yeşil ekonomi, hidroelektrik, ulaştırma, turizm ve lojistik gibi Kırgızistan'ın gelecek vaat eden sektörlerinde yatırımların değerlendirileceğini ifade etti.

Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu ile Kırgızistan arasında, yol yapımı, enerji ve altyapı projelerinin devam ettiğini hatırlatan Kulubayev, karşılıklı fayda sağlayan projelerin hayata geçirilmesi noktasında işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Kulubayev, Al-Sabah'ı, haziran sonu veya temmuz başında Kırgızistan’da düzenlenecek olan "Orta Asya ve Körfez İşbirliği Konseyi" yatırım forumuna katılmaya davet etti.

Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu Genel Müdürü Al-Bahar, Kırgızistan hükümetinin yabancı yatırımcılar için sağladığı elverişli koşulların takdir edildiğini belirterek, önerilen yatırım projelerini inceleyeceklerini ifade etti. Kuveyt Yatırım Ajansı Genel Müdürü Al-Sabah da projelere ilgi göstererek davet için teşekkür etti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sol 2), ülkesinde birçok yatırım fırsatı bulunduğunu belirterek ziyaret gerçekleştirdiği Kuveyt'e yatırım yapma çağrısında bulundu. Bakan Kulubayev, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuveyt'te, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu Genel Müdürü Waleed Shamlan Al-Bahar ile görüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (sol 2), ülkesinde birçok yatırım fırsatı bulunduğunu belirterek ziyaret gerçekleştirdiği Kuveyt'e yatırım yapma çağrısında bulundu. Bakan Kulubayev, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuveyt'te, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu Genel Müdürü Waleed Shamlan Al-Bahar ile görüştü.