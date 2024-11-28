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Kırgızistan Lideri Caparov, Astana'da KGAÖ Zirvesi'nde Güvenlik Vurgusu Yaptı

Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Astana'daki KGAÖ Zirvesi'nde barış ve güvenlik için iş birliği çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:26
Kırgızistan Lideri Caparov, Astana'da KGAÖ Zirvesi'nde Güvenlik Vurgusu Yaptı

Kırgızistan Lideri Caparov, KGAÖ Zirvesi'nde Sesini Yükseltti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi.

Caparov, uluslararası ve bölgesel güvenliğin güncel sorunlarını ele aldıkları bir oturumda yaptığı konuşmada, "Dünyada ve bölgede gelişen durum yalnızca güvenlik tehditleriyle mücadelede değil, barış ve istikrarın korunmasında da çabaların birleştirilmesini gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

KGAÖ Dönem Başkanlığı Kırgızistan'a Geçiyor

Zirve sırasında KGAÖ dönem başkanlığının 2025 yılında Kırgızistan'a geçeceğini hatırlatan Caparov, örgütün gelişimini sağlamak için gerekli tüm çabayı göstereceklerinin altını çizdi.

Caparov, örgütün askeri-ekonomik işbirliğinin verimliliğini artırma planlarına dikkat çekerek, KGAÖ'nün barış ve güvenliğin korunması konusundaki rolünü güçlendirmek için uluslararası kuruluşlarla ve üçüncü ülkelerle diyaloğun sürdürülmesine özel önem vereceklerini belirtti.

Uluslararası Terörle Mücadele İşbirliği

Ayrıca, uluslararası terörle mücadelede Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün ilgili yapılarıyla işbirliğini derinleştirme niyetinde olduklarını ifade eden Caparov, 2025'te Kırgızistan'da Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı düzenlemeyi planladıklarını vurguladı.

Caparov'un ifadesiyle, pratik işbirliğinin geliştirilmesine özel önem verileceği mesajı da verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başkent Astana’daki Bağımsızlık...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başkent Astana’daki Bağımsızlık Sarayı'nda yapılan güvenlik zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağ 2), Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başkent Astana’daki Bağımsızlık...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başkent Astana’daki Bağımsızlık Sarayı'nda yapılan güvenlik zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağ 2), Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov katıldı.

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