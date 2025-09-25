Kırgızistan Meclisi Feshedildi: Erken Seçim Kapıda

Kırgızistan Meclisi, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçim tarihlerinin yakınlığı nedeniyle feshedildi; 89 oy kullanıldı, 84 milletvekili feshi destekledi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:55
Kırgızistan Meclisi Feshedildi: Erken Seçim Kapıda

Kırgızistan Meclisi Feshedildi: Erken Seçim Kapıda

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçim tarihlerinin yakınlığı gerekçe gösterildi

Kırgızistan Meclisi, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim tarihlerinin birbirine yakın olması gerekçesiyle feshedildi.

Meclis Genel Kurulu'nda, 32 milletvekilinden oluşan inisiyatif grubu tarafından meclisin feshedilmesine ilişkin teklif oylamaya sunuldu.

Teklifi sunan milletvekili Ulan Primov, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri arasındaki sürenin kısa olması ve seçim mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle böyle bir adım atılmasını önerdiklerini belirtti. Primov, kararın siyasi sistemi güçlendirmek ve ülkede istikrarı sağlamak amacıyla alındığını ifade etti.

Oylamaya katılan 89 milletvekilinden 84'ü, meclisin feshedilmesi yönünde oy kullandı.

Meclis’teki Anayasa Mevzuatı, Devlet Yapısı, Yargı ve Hukuk Meseleleri ile İçtüzük Komitesi, 7. dönem meclisinin feshedilmesine ilişkin öneriyi 23 Eylül tarihinde kabul etmişti. Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu da inisiyatif grubunun gerekçesini haklı bulduğunu açıklamıştı.

Görev süresi 2025 yılı sonunda sona erecek olan 90 sandalyeli meclisin 7. dönem milletvekilleri, 2021 seçimlerinin ardından göreve başlamıştı.

Meclisin feshedilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un erken seçimlerin yapılmasına yönelik bir kararname imzalaması bekleniyor. Meclis seçimlerinin yıl sonunda yapılması öngörülüyor.

Kırgızistan Meclisi, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim tarihlerinin...

Kırgızistan Meclisi, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim tarihlerinin birbirine yakın olması gerekçesiyle feshedildi. Meclis Genel Kurulu’nda, 32 milletvekilinden oluşan inisiyatif grubunun meclisin feshedilmesine ilişkin teklifi oylamaya sunuldu. Teklifi sunan milletvekili Ulan Primov, konuşma yaptı.

Kırgızistan Meclisi, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim tarihlerinin...

İLGİLİ HABERLER

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor
2
Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
3
Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları
4
Erdoğan: Uluslararası Toplum Afgan Halkını Yalnız Bırakmamalı
5
Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı
6
Vincetoxicum nakaianum, Yaralı Karınca Kokusunu Taklit Ederek Meyve Sineklerini Çekiyor
7
Dera'da Tarım Çöküşü: Kuraklık, Savaş ve İsrail'in Su Müdahalesi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları