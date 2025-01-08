Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Başbakanları Sınırda Buluştu

Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Liderlerinden Önemli Görüşme

Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda, üç ülkenin kesiştiği sınır bölgesinde önemli bir buluşma gerçekleştirdi.

Bu görüşme, Kırgızistan'ın Batken Bölgesi, Özbekistan'ın Fergana Bölgesi ve Tacikistan'ın Sogd Bölgesi arasındaki sınır noktasında gerçekleşti. Kırgızistan hükümetinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, toplantıda sınır konusunun detayları üzerinde duruldu.

Ayrıca, "Kırgız-Özbek devlet sınırına ilişkin" anlaşmanın onaylandığına da değinildi. Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümüne yönelik çalışma gruplarının nihai belgeleri hazırlaması için mutabakata varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkeler arasındaki etkileşimin artırılmasının önemli olduğu vurgulanarak, sınır ötesi ve bölgelerarası işbirliğinin ticaret, lojistik, su-enerji ve kültürel-insani ilişkiler gibi kilit alanlarda güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda, ülkelerin sahip olduğu büyük potansiyel ve işbirliği olanakları dile getirildi.

Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev (solda), Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov (ortada) ve Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda (sağda), üç ülkenin kesiştiği sınır bölgesinde bir araya geldi.

Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev (solda), Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov (ortada) ve Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda (sağda), üç ülkenin kesiştiği sınır bölgesinde bir araya geldi.