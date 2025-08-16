Kırgızistan: Popeda'da Kurtarma Görevindeki Mi-8 Helikopter Sert İniş Yaptı

Kırgızistan'da kurtarma helikopteri kötü hava koşullarında sert iniş yaptı

Popeda zirvesindeki tahliye operasyonunda kaza

Yerel haber ajansları, Kırgızistan'ın doğu sınırında yer alan Tanrı Dağı'nın en yüksek zirvesi Popeda'da mahsur kalan dağcıları tahliye etmek üzere görevlendirilen 'Mi-8' tipi askeri helikopter'in kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yaptığını bildirdi.

Haberlere göre kazada helikopterdeki mürettebat ile kurtarma ekibinin çeşitli derecelerde yaralandığı, yaralanmaların hayati tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı, tahliye faaliyetlerinin tamamlanması için bölgeye uzman ekipler sevk ettiğini duyurdu.

Olayla ilgili gelişmeler ve tahliye çalışmalarına ilişkin resmi açıklamalar geldikçe bilgi akışı sağlanacak.