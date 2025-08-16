DOLAR
Kırgızistan: Popeda'da Kurtarma Görevindeki Mi-8 Helikopter Sert İniş Yaptı

Kırgızistan'da Popeda zirvesinde mahsur kalan dağcıları tahliye eden Mi-8 askeri helikopter kötü hava nedeniyle sert iniş yaptı; ekipte yaralananlar var.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 14:51
Kırgızistan'da kurtarma helikopteri kötü hava koşullarında sert iniş yaptı

Popeda zirvesindeki tahliye operasyonunda kaza

Yerel haber ajansları, Kırgızistan'ın doğu sınırında yer alan Tanrı Dağı'nın en yüksek zirvesi Popeda'da mahsur kalan dağcıları tahliye etmek üzere görevlendirilen 'Mi-8' tipi askeri helikopter'in kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yaptığını bildirdi.

Haberlere göre kazada helikopterdeki mürettebat ile kurtarma ekibinin çeşitli derecelerde yaralandığı, yaralanmaların hayati tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı, tahliye faaliyetlerinin tamamlanması için bölgeye uzman ekipler sevk ettiğini duyurdu.

Olayla ilgili gelişmeler ve tahliye çalışmalarına ilişkin resmi açıklamalar geldikçe bilgi akışı sağlanacak.

