Kırgızistan, Posta Sistemini Modernize İçin PTTeM ile İşbirliği Yapıyor

Kırgızistan'dan Posta Sistemine Modern Dokunuş

Kırgızistan, PTT’nin iştiraki olan PTTeM ile işbirliği yaparak posta sistemini modernleştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, e-ticaret, e-ihracat lojistiği ve ilgili teknolojiler üzerinde ortak çalışmalara ağırlık verilecek.

Görüşmeler Sonrası Umut Verici Açıklamalar

PDK Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Hakan Çevikoğlu, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı ve PTTeM Genel Müdürü ile bir araya geldi. Caparov, görüşme esnasında, Kırgızistan'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun koşullar oluşturmanın ve posta hizmetlerini iyileştirmenin devletin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Anlaşma Süreci ve Hedefler

Caparov, "Sizinle yaptığımız işbirliği anlaşması bu yolculuğun başlangıcıdır. Bu anlaşma sayesinde, Kırgızistan'ın posta sisteminde önemli iyileştirmeler yapabilmeyi umuyoruz." dedi. Öte yandan, Çevikoğlu, e-ticaretin geliştirilmesi ve posta sisteminin modernleştirilmesi konularında Kırgızistan ile işbirliğini güçlendirme isteğini dile getirerek, bazı önerilerde bulundu.

Geçmişteki Anlaşmalar ve Gelecek Planları

PTT’nin iştiraki PTTeM ile Kırgız Posta İdaresi arasında yapılan anlaşma, 13 Haziran’da gerçekleşti. Bu protokoller, Türkiye ve Kırgızistan arasında e-ticaret ve e-ihracat lojistiği için bir bağ oluşturarak, milli ürünlerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını hedefliyor. Ayrıca, tedarik toplama, sipariş karşılama, gümrükleme, dağıtım ve iade süreçleri gibi kapsamlı e-ticaret hizmetlerini sunmayı da planlıyor.

Bu ilk adımların sonucunda, iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin ve ticaretin daha da derinleşmesi bekleniyor.

Kırgızistan, PTT iştiraki PTTeM ile e-ticaret, e-ihracat lojistiği ve e-ticaret teknolojileri alanında işbirliği yaparak posta sistemini modernize etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı ve Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PTT iştiraki PTTeM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu'nu ağırladı.

Kırgızistan, PTT iştiraki PTTeM ile e-ticaret, e-ihracat lojistiği ve e-ticaret teknolojileri alanında işbirliği yaparak posta sistemini modernize etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı ve Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PTT iştiraki PTTeM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu'nu ağırladı.