Kırgızistan, Tacikistan ile Sınır Anlaşmasını Onayladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Tarihi Adım

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tarihi sınır anlaşmasını onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, 19 Mart'ta Meclis tarafından kabul edilen "Kırgızistan Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kırgız-Tacik Devlet Sınırına İlişkin Anlaşma"ya dair kanunu imzaladı.

Anlaşmanın Getirdikleri

Açıklamada, anlaşmanın her iki devletin vatandaşları için özellikle sınır bölgelerinde daha etkin sosyoekonomik ve insani işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ve elverişli koşullar yaratarak istikrar ve güvenliğin sağlanması hedeflendiği ifade edildi.

Tarihî İmza Süreci

Caparov'un imzaladığı bu kanunla birlikte, Tacikistan ile sınır anlaşması yürürlüğe girmiş oldu. Anlaşma, 13 Mart'ta Bişkek'te imzalanmıştı. İki ülke arasında 1991'den bu yana süren tartışmalı sınır sorunu, toprak, su kaynağı ve bazı köylerin değişimi ile 4 Aralık 2024'te çözüme kavuşturuldu.

Sınır Hatlarının Belirlenmesi

Sınır konusundaki nihai belgeler, Kırgızistan Meclisinin ilgili komitelerinde 27 Şubat'ta kabul edilmişti. Tacikistan ile 33 yıllık sınır sorununa son noktayı koyan bu anlaşma, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından 13 Mart'ta Bişkek'te imzalanarak resmiyet kazandı. Anlaşmazlık, eski Sovyetler Birliği döneminde belirlenen sınır çizgilerinin etnik ve ekonomik yapıya uygun olmamasından kaynaklanıyordu.

Böylece, Kırgızistan ile Tacikistan arasında 1006,84 kilometre uzunluğundaki sınırın tartışmalı 486,94 kilometrelik bölümü netleşmiş oldu.