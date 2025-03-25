Kırgızistan, Tacikistan ile Sınır Anlaşmasını Onayladı

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır anlaşmasını onaylayarak yürürlüğe girmesini sağladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:31
Kırgızistan, Tacikistan ile Sınır Anlaşmasını Onayladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Tarihi Adım

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tarihi sınır anlaşmasını onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, 19 Mart'ta Meclis tarafından kabul edilen "Kırgızistan Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kırgız-Tacik Devlet Sınırına İlişkin Anlaşma"ya dair kanunu imzaladı.

Anlaşmanın Getirdikleri

Açıklamada, anlaşmanın her iki devletin vatandaşları için özellikle sınır bölgelerinde daha etkin sosyoekonomik ve insani işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ve elverişli koşullar yaratarak istikrar ve güvenliğin sağlanması hedeflendiği ifade edildi.

Tarihî İmza Süreci

Caparov'un imzaladığı bu kanunla birlikte, Tacikistan ile sınır anlaşması yürürlüğe girmiş oldu. Anlaşma, 13 Mart'ta Bişkek'te imzalanmıştı. İki ülke arasında 1991'den bu yana süren tartışmalı sınır sorunu, toprak, su kaynağı ve bazı köylerin değişimi ile 4 Aralık 2024'te çözüme kavuşturuldu.

Sınır Hatlarının Belirlenmesi

Sınır konusundaki nihai belgeler, Kırgızistan Meclisinin ilgili komitelerinde 27 Şubat'ta kabul edilmişti. Tacikistan ile 33 yıllık sınır sorununa son noktayı koyan bu anlaşma, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından 13 Mart'ta Bişkek'te imzalanarak resmiyet kazandı. Anlaşmazlık, eski Sovyetler Birliği döneminde belirlenen sınır çizgilerinin etnik ve ekonomik yapıya uygun olmamasından kaynaklanıyordu.

Böylece, Kırgızistan ile Tacikistan arasında 1006,84 kilometre uzunluğundaki sınırın tartışmalı 486,94 kilometrelik bölümü netleşmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuksuzluk Açıklaması: 'Hesabı Hukuk İçinde Soracağız'
2
Türk Kızılay, 46'ncı Aşevini Nevşehir'de Açtı
3
Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı
4
Aydın'da Stabilize Yol Çöktü, Beton Mikseri Çukura Düştü
5
Edirne'de Tarihi 'Büyük Selimiye İftarı' Yapıldı
6
Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Çıkmaz Sokak!'

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği