Kırgızistan, Türk-Kırgız Kalkınma Fonu İçin Görüşmelere Devam Ediyor

Kırgızistan'dan Türk-Kırgız Kalkınma Fonu Açıklaması

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türk-Kırgız Kalkınma Fonu'nun kurulması için görüşmelere devam edeceklerini duyurdu. Kulubayev, bu yılın ilk yarısındaki faaliyetleri değerlendirdiği basın toplantısında önemli konulara değindi.

Görüşmeler Uzun Süredir Devam Ediyor

Kulubayev, Türkiye ile birlikte kalkınma fonunun kurulmu için 2-3 yıldır müzakere yürüttüklerini belirtti. "Görüşmeleri sürdüreceğiz, belki de gelecekte bu fonu oluşturabileceğiz," dedi.

Kırgız-Türk İşbirliği Güçleniyor

Kulubayev, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin her yıl daha da aktif hale geldiğine dikkat çekti. Hem Türk iş insanlarının hem de Türk hükümetinin ekonomik işbirliğine büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

Dünya Geneli Güvenlik Endişeleri

Dünya genelinde mevcut koşulların kötüleştiğine vurgu yapan Kulubayev, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkilerinin uzak bölgelerde hissedildiğini belirtti. "Devam eden askeri hareketlilik, küresel güvenliği tehdit ediyor ve dünya ekonomik krizini derinleştiriyor," dedi.

Kırgız Uyrukluların Geri Getirilmesi

Kulubayev, Suriye'den Kırgız uyruklu kadın ve çocukların geri getirilme işlemlerinin tamamlandığını, sıradaki adım olarak Irak'taki vatandaşları geri alma çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Kırgızistan-Tacikistan Sınır Sorunları Çözülüyor

Kulubayev, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 972 kilometrelik ortak sınırın %90'ından fazlası üzerinde anlaşmaya varıldığını belirtti. İki ülkenin hükümetler arası heyetlerinin her hafta bir araya geldiğini ve müzakerelerin 2-3 ay içinde sona ereceğini dile getirdi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Dışişleri Bakanlığında bu yılın ilk yarısındaki faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konuları değerlendirdi.