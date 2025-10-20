Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2. Geleneksel Spor Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor

KTMÜ, 20-21 Ekim'de Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde 269 öğrencinin katıldığı 2. Geleneksel Spor Oyunları'na ev sahipliği yapıyor; etkinlik tiyatro, sporcu geçidi ve çeşitli müsabakalarla sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 19:42
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2. Geleneksel Spor Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2. Geleneksel Spor Oyunları'na ev sahipliği yapıyor

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), 20-21 Ekim tarihlerinde Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Geleneksel Spor Oyunları Meydanı'nda düzenlenen 2. Geleneksel Spor Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış töreni ve katılım

Etkinlik, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerdeki 15 üniversitede öğrenim gören 269 öğrencinin katılımıyla başladı. Program, göçebe yaşamını yansıtan tiyatro gösterisi ve sporcu geçit töreniyle açılış yaptı.

Rektörün değerlendirmesi

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, geleneksel sporun kültürle kesişme noktasına dikkat çekti. Ceylan, “Geleneksel sporlarda, modern sporlardaki gibi rakibi kıyasıya dövmek yoktur. Eğer rakibinizi yakalıyorsanız, onu affetme duygusu en yüce değerdir. En çok puan, affetmenin ön planda olduğu oyunlarda verilir. İşte bu, Türk'ün affetme duygusudur.” ifadelerini kullandı.

Müsabakalar ve disiplinler

Oyunlarda, akıl oyunları dokuz-korgol ile mangala, okçuluk, Kırgız güreşi, şalvar güreşi ve ağaç Güreşi (Mas Wrestling) gibi çeşitli spor dallarında müsabakalar yapılıyor.

Destek ve kapanış

Merkezi İstanbul'da olan Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın destek verdiği oyunlar, yarın gerçekleştirilecek ödül ve kapanış töreniyle sona erecek.

Türkiye ile Kırgızistan hükümetlerinin 1995'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi...

Türkiye ile Kırgızistan hükümetlerinin 1995'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), "2. Geleneksel Spor Oyunları"na ev sahipliği yapıyor. KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Geleneksel Spor Oyunları Meydanı'nda, 20-21 Ekim'de yapılacak Geleneksel Spor Oyunları'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) üye ülkelerdeki 15 üniversitede öğrenim gören 269 öğrencinin katıldığı organizasyon, göçebe yaşamını yansıtan tiyatro gösterisi ve sporcu geçit töreniyle başladı.

Türkiye ile Kırgızistan hükümetlerinin 1995'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi...

İLGİLİ HABERLER

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
3
Kastamonu'da Eğitimde Yapay Zeka Buluşması — KUZKA Destekli
4
Çorum'da Aranan 11 Şüpheli Yakalandı: 13-20 Ekim Operasyonu
5
Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları
6
SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif
7
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2. Geleneksel Spor Oyunları'na Ev Sahipliği Yapıyor

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da