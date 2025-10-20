Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2. Geleneksel Spor Oyunları'na ev sahipliği yapıyor

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), 20-21 Ekim tarihlerinde Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Geleneksel Spor Oyunları Meydanı'nda düzenlenen 2. Geleneksel Spor Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış töreni ve katılım

Etkinlik, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerdeki 15 üniversitede öğrenim gören 269 öğrencinin katılımıyla başladı. Program, göçebe yaşamını yansıtan tiyatro gösterisi ve sporcu geçit töreniyle açılış yaptı.

Rektörün değerlendirmesi

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, geleneksel sporun kültürle kesişme noktasına dikkat çekti. Ceylan, “Geleneksel sporlarda, modern sporlardaki gibi rakibi kıyasıya dövmek yoktur. Eğer rakibinizi yakalıyorsanız, onu affetme duygusu en yüce değerdir. En çok puan, affetmenin ön planda olduğu oyunlarda verilir. İşte bu, Türk'ün affetme duygusudur.” ifadelerini kullandı.

Müsabakalar ve disiplinler

Oyunlarda, akıl oyunları dokuz-korgol ile mangala, okçuluk, Kırgız güreşi, şalvar güreşi ve ağaç Güreşi (Mas Wrestling) gibi çeşitli spor dallarında müsabakalar yapılıyor.

Destek ve kapanış

Merkezi İstanbul'da olan Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın destek verdiği oyunlar, yarın gerçekleştirilecek ödül ve kapanış töreniyle sona erecek.

