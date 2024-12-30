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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 'Kırgız Markası' Ödülünü Aldı

Kırgız Tuusu gazetesi, KTMÜ'yü 'Kırgız Markası' ödülüne layık gördü. Ödül, eğitime katkılardan dolayı verildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:16
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 'Kırgız Markası' Ödülünü Aldı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ödül Aldı

Kırgız Tuusu gazetesi, Türkiye'nin 1995 yılında kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni 'Kırgız Markası' ödülüne layık gördü. 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kırgız Tuusu, bu anlamlı ödülü 'Yılın En İyileri' yarışması çerçevesinde dağıttı.

Ödül Töreninden Detaylar

Yarışma sonuçlarının açıklandığı törende, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ülkenin manevi, kültürel ve insani kalkınmasına sağladığı katkılar ve Eğitimdeki başarılarıyla 'Kırgız Markası' kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Doğan aldı.

Üniversitenin Katkıları

Türkiye’nin Bişkek'te 1995 yılında kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, sunduğu akademik, sosyal ve kültürel olanaklar ile öğrencilerinin tercihi olmaya devam ediyor.

Kırgız Tuusu gazetesi, Türkiye'nin 1995'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni...

Kırgız Tuusu gazetesi, Türkiye'nin 1995'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni "Kırgız Markası" ödülüne layık gördü. Ödülü, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Doğan aldı.

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