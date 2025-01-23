Kırgızistan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları İşbirliğini Güçlendirdi

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kulubayev, Ermenistan'a çalışma ziyareti düzenledi.

Görüşmede, Kırgızistan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve gelecekteki genişleme perspektifleri detaylı bir şekilde ele alındı. Taraflar, bu yıl Kırgızistan'da düzenlenmesi planlanan Kırgızistan-Ermenistan Hükümetler Arası Ekonomik Komisyonu Toplantısı çerçevesinde işbirliğine özel önem verdi.

Ayrıca, Bakanlar, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların yanı sıra entegrasyon birlikleri dahilinde işbirliğini sürdürme ve iki ülkenin uluslararası adaylıklarına karşılıklı destek sağlama konularında kararlı olduklarını vurguladı.

Görüşmenin sonunda, Kırgızistan ile Ermenistan Dışişleri bakanlıkları arasında 2025-2026 dönemi için bir işbirliği programı ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomasi Akademisi ile Ermenistan Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomasi Okulu arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (solda), Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan (sağda) ile bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (solda), Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan (sağda) ile bir araya geldi.