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Kırgızistan ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları İşbirliği İçin Görüşme Gerçekleştirdi

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ile enerji ve turizm alanında işbirliğini görüşmek üzere Bişkek'te bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:46
Kırgızistan ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları İşbirliği İçin Görüşme Gerçekleştirdi

Kırgızistan ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları Bişkek'te Buluştu

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Radman'ın resmi ziyareti kapsamında bir araya geldi.

Görüşmelerde özellikle turizm ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında işbirliğinin arttırılması üzerinde duruldu. Ayrıca, iki ülke arasında ekonomik ve yatırım anlaşmalarının imzalanması ile iş forumlarının düzenlenmesi için ortak çaba sarf edileceği ifade edildi.

Yapılan görüşmelerin ardından Kulubayev ve Radman, iki ülke arasında işbirliğini öngören protokolü imzaladı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (solda) ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan...

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (solda) ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman (sağda), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (solda) ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan...

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev (solda) ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman (sağda), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi.

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