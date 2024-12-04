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Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Anlaşmazlığını Çözdü

Kırgızistan ve Tacikistan, sınır anlaşmazlığını çözüme kavuşturdu, nihai belgeler hazırlanacak.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:49
Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Anlaşmazlığını Çözdü

Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Anlaşmazlığını Çözdü

Haber kaynaklarına göre, Kırgızistan ve Tacikistan arasında uzun süredir devam eden sınır anlaşmazlığı sorunu sonunda çözüme kavuşturuldu. Kırgızistan hükümeti, sınır konusundaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Hükümet Heyetleri Bir Araya Geldi

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, Kırgızistan'ın Batken şehrinde bir araya gelerek sınır belirleme konusunu görüştü.

Anlaşmaya Varıldı ve Nihai Belgeler Hazırlanacak

Açıklamada, iki ülkenin sınır belirleme heyet başkanlarının sınır anlaşmazlığı konusunda anlaşmaya vardığı ve Kırgız-Tacik devleti sınırına ilişkin nihai belgelerin hazırlanması talimatı verdikleri belirtildi.

Yaklaşık 970 Kilometrelik Sınırda Tartışmalar Yaşanıyordu

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine dair yaşanan tartışmalar, iki ülke arasında gerginliklere neden oluyordu. Bu anlaşma ile bu süreçte yeni bir sayfa açıldığı öngörülüyor.

Kırgızistan ve Tacikistan'ın sınır belirleme hükümet heyetleri eş başkanları, Kırgızistan Milli...

Kırgızistan ve Tacikistan'ın sınır belirleme hükümet heyetleri eş başkanları, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev (sağda) ve Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov (solda) bir araya geldi.

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