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Kırgızistan ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki bağların güçlendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:04
Kırgızistan ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

Kırgızistan ve Türkiye Stratejik Ortaklıkta Yeni Dönem

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerin 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' düzeyine yükseltildiğini duyurdu. Caparov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Başarıyla Gerçekleştirilen Toplantılar

Caparov, Kırgızistan-Türkiye Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyi'nin 6. toplantısını başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, bu süreçte ikili müzakerelerin sonuçlarının memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Toplantılarda; siyaset, ekonomi, ticaret, eğitim, kültür ve insani işbirliği gibi konuların yanı sıra askeri işbirliği de masaya yatırıldı.

Kırgızistan'ın Türkiye'ye Olan İlişkileri

Caparov, Türkiye'nin Kırgızistan'ın en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduğunu belirterek, bu ilişkileri daha da güçlendirmek için karara varıldığını söyledi. Kırgızistan, yerli ve yabancı yatırımcılar için koşulları iyileştirmeye devam edecek.

Sağlık Alanında İşbirliği

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile sağlık alanındaki işbirliklerini sürdüreceklerini ve Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını aktardı. Diğer bölgelerde de modern tıp kurumları oluşturulmasının önemine değindi.

Yaşamsal Anlaşmalar ve Gelecek Projeler

Cumhurbaşkanı Caparov, iki ülke arasında sağlık, enerji, ekonomi, tarım, dijitalleşme ve güvenlik gibi birçok alanı kapsayan önemli belgelerin imzalandığına dikkati çekti. Ayrıca, Kırgızistan vatandaşlarının Türkiye’de ücretsiz tedavi görmesine ilişkin mevcut anlaşmaların yenileneceğini de duyurdu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (fotoğrafta), Kırgızistan ile Türkiye arasındaki stratejik...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (fotoğrafta), Kırgızistan ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" düzeyine çıkarıldığını bildirdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

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