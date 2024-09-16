Kırgızistan ve Türkiye Arasındaki İşbirliği Gelişiyor

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan ile Buluştu

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların tartışıldığı bir platform oldu.

İşbirliğinin Artırılması Üzerine Görüşmeler

Görüşme sırasında, Kulubayev ve Doğan, karşılıklı yapılacak üst düzey ziyaretlerin düzenlenmesi gerektiğini vurguladılar. İki lider, Kırgızistan ile Türkiye arasında mevcut işbirliği alanlarını genişletme hedefiyle çeşitli konuları ele aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Çerçevesinde İşbirliği

Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) içindeki etkileşimlerin geliştirilmesi üzerine de konuşmalar yapıldı. Her iki taraf, bu etkinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleştireceğini belirtti.

Bu görüşme, Kırgızistan ve Türkiye'nin uluslararası platformda daha güçlü bir işbirliği sergileme arzusunun bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.