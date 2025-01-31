Kırgızistan, Yapay Zeka ile Kamu Kurumlarını Dönüştürüyor

Kırgızistan, Kamu Kurumlarına Yapay Zeka Entegrasyonu İçin Harekete Geçti

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, ülkesinin yapay zeka teknolojilerini kamu kurumlarına sistematik ve geniş çaplı olarak entegre etme hedefini duyurdu.

Kasımaliyev, bu açıklamayı Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen "Endüstriyel Yapay Zeka: Yeni Bir Çağın Teknolojileri" başlıklı 7. Dijital Almatı-2025 Uluslararası Forumu'nda yaptı. Yapay zeka teknolojilerinin, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve Kırgızistan'ın küresel teknoloji gündemindeki konumunu güçlendirmek amacıyla entegre edileceğinin altını çizdi.

Dijital Dönüşüm Gündemi

Dijital dönüşümün Kırgızistan için 10 yıldan fazla bir süredir stratejik bir öncelik olduğunu belirten Kasımaliyev, "Yapay zeka bizim ortak önceliğimizdir ve günümüzde küresel teknolojik alanın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ülkelerimizin sadece potansiyelini kullanması değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin aktif katılımcısı olması da önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kasımaliyev, stratejik kararlar almak ve ileri teknolojileri hayata geçirmek için Yapay Zeka Ulusal Konseyini kurduklarını ve Yapay Zeka Ulusal Stratejisi'ni yakında kabul edeceklerini de sözlerine ekledi.

Küresel Dijital Merkez Olma Çabaları

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin dijital dönüşümünün başarılı olması için, dijital becerilerin geliştirilmesi, startupların ve inovasyonların desteklenmesi ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanılması gerektiğini vurgulayan Kasımaliyev, "Küresel bir dijital merkez olma şansımız var. Bu bağlamda, bölgesel projeleri yönetmek ve stratejileri koordine etmek üzere Ortak Koordinasyon Kurulu'nun (OKK) oluşturulmasını öneriyorum. Kırgızistan, böyle bir yapıyı oluşturmak için pilot proje başlatmaya hazırdır." dedi.

Bölgesel Yapay Zeka Merkezleri ve Akılay

Kırgızistan'ın bulunduğu bölgenin dijital inovasyon ve sürdürülebilir kalkınmanın merkezi olabileceğine dikkat çeken Kasımaliyev, bilgi, kaynak ve en iyi uygulamaların paylaşılacağı bölgesel yapay zeka merkezinin oluşturulması, vatandaşların verilerinin korunmasını sağlamak için yapay zekayı düzenleyen bölgesel standartların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, teknoloji engellerini ortadan kaldırmak için bölgesel veri merkezleri aracılığıyla bilgi işlem gücüne erişim sağlanması gerektiğini belirtti.

Kasımaliyev, ülkede çalışmalara başlayan yapay zeka robotu "Akılay"ın, ulusal mevzuata dayanarak hukuki ve mali konularda vatandaşlara danışmanlık hizmeti vermeye başladığını ve ayrıca yapay zeka kullanarak su kaynakları ile ilgili bir araştırma başlattıklarını ifade etti.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, yapay zeka teknolojilerinin devlet kurumlarına sistematik ve geniş çaplı olarak entegre etmeyi amaçladıklarını bildirdi. Kasımaliyev, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen "Endüstriyel Yapay Zeka: Yeni Bir Çağın Teknolojileri" başlıklı 7. Dijital Almatı-2025 Uluslararası Forumu'nda konuştu.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, yapay zeka teknolojilerinin devlet kurumlarına sistematik ve geniş çaplı olarak entegre etmeyi amaçladıklarını bildirdi. Kasımaliyev, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen "Endüstriyel Yapay Zeka: Yeni Bir Çağın Teknolojileri" başlıklı 7. Dijital Almatı-2025 Uluslararası Forumu'nda konuştu.