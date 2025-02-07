Kırgızistan Yeni Milli Marşını Yarışmayla Seçiyor

Kırgızistan'dan Milli Marş Yarışması

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığı, ülkenin yeni milli marşını belirlemek için bir yarışma düzenleyeceğini duyurdu. Bu girişim, Kırgız halkının zengin tarihini ve kültürel mirasını yansıtmayı hedefliyor.

Yarışma Detayları ve Ödüller

Bakanlık, açıklamasında “Kırgızistan halkının tarihi mirasını, kültürel geleneklerini ve ulusal birliğini yansıtan, yüksek düzeyde sanatsal bir müzik eseri yaratmak” amacıyla ulusal bir yarışma başlattıklarını vurguladı. Tüm sanatçılar, 20 Mart’a kadar bakanlık adresine veya e-posta yoluyla başvuru yapabilecek.

Katılımcıların başvuru dosyasında, kişisel verileri, marşın video veya ses kaydı, müzik notası ve Kırgızca marş metni yer alması gerekiyor. Ayrıca kişisel verilerin işlenmesine onay veren bir yazı da eklenmeli.

Yarışmanın birincisi 1 milyon 500 bin som (yaklaşık 17 bin 152 dolar) ödül kazanacakken, ikinci ve üçüncü sıralar için sırasıyla 1 milyon som (11 bin 435 dolar) ve 500 bin som (5 bin 717 dolar) ödül belirlendi. Dördüncü ve beşinci eser sahipleri ise 250'şer bin som (2 bin 858 dolar) ödül alacak.

Geçmişteki Değişiklikler

Hatırlanacağı üzere, Kırgızistan'da Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu öncülüğünde, 5 Aralık tarihinde milli marşın değiştirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu yeni düzenleme ile Kırgızistan, ulusal kimliğini daha güçlü bir biçimde yansıtacak bir marş arayışına girmiştir.