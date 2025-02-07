DOLAR
35,97 -0,19%
EURO
37,18 0,54%
ALTIN
3.309,07 -0,44%
BITCOIN
3.517.325,05 -1,08%

Kırgızistan Yeni Milli Marşını Yarışmayla Seçiyor

Kırgızistan, yeni milli marşını belirlemek için düzenleyeceği yarışmayla vatandaşlarının eserlerine kapı açtı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:50
Kırgızistan Yeni Milli Marşını Yarışmayla Seçiyor

Kırgızistan'dan Milli Marş Yarışması

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığı, ülkenin yeni milli marşını belirlemek için bir yarışma düzenleyeceğini duyurdu. Bu girişim, Kırgız halkının zengin tarihini ve kültürel mirasını yansıtmayı hedefliyor.

Yarışma Detayları ve Ödüller

Bakanlık, açıklamasında “Kırgızistan halkının tarihi mirasını, kültürel geleneklerini ve ulusal birliğini yansıtan, yüksek düzeyde sanatsal bir müzik eseri yaratmak” amacıyla ulusal bir yarışma başlattıklarını vurguladı. Tüm sanatçılar, 20 Mart’a kadar bakanlık adresine veya e-posta yoluyla başvuru yapabilecek.

Katılımcıların başvuru dosyasında, kişisel verileri, marşın video veya ses kaydı, müzik notası ve Kırgızca marş metni yer alması gerekiyor. Ayrıca kişisel verilerin işlenmesine onay veren bir yazı da eklenmeli.

Yarışmanın birincisi 1 milyon 500 bin som (yaklaşık 17 bin 152 dolar) ödül kazanacakken, ikinci ve üçüncü sıralar için sırasıyla 1 milyon som (11 bin 435 dolar) ve 500 bin som (5 bin 717 dolar) ödül belirlendi. Dördüncü ve beşinci eser sahipleri ise 250'şer bin som (2 bin 858 dolar) ödül alacak.

Geçmişteki Değişiklikler

Hatırlanacağı üzere, Kırgızistan'da Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu öncülüğünde, 5 Aralık tarihinde milli marşın değiştirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu yeni düzenleme ile Kırgızistan, ulusal kimliğini daha güçlü bir biçimde yansıtacak bir marş arayışına girmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Bakır Levha Hırsızlığı: 4 Zanlı Tutuklandı
2
Trabzon'da Öğrencilere Deprem Teknolojileri Eğitimi
3
Kayseri'de Kar Sebebiyle Kapanan Yolda Hastaya Umut Oldular
4
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı
5
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
6
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
7
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve SİÜ Arasında Anlamlı İşbirliği Protokolü

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir