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Kırgızistan, Yenilenebilir Enerji İçin Türkiye'yi Model Alıyor

Kırgızistan, yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek için Türkiye'nin örnek uygulamalarını incelemeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:44
Kırgızistan, Yenilenebilir Enerji İçin Türkiye'yi Model Alıyor

Kırgızistan, Yenilenebilir Enerji Kaynakları için Türkiye'yi Örnek Alıyor

Kırgızistan Enerji Sektöründe Kadınlar Birliği Kurucu Başkanı Altınay Abdıkerimova, ülkesinin yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı açısından Türkiye'yi örnek almayı planladığını açıkladı. Abdıkerimova, "Türkiye'de yenilenebilir enerji faaliyetleri alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğini biliyoruz. Bu ilerlemeleri yerinde görmek, öğrenmek ve iş ortaklığı yapmak istiyoruz." dedi.

Tarımsal Sulama ve Kadınların Rolü

Abdıkerimova, tarımsal sulama amaçlı Uç-Korgon Sulama Barajı projesinin sorumlusudur. Enerji sektörüyle ilgili doktora eğitimi almakta ve kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Abdıkerimova, "Enerji sektöründe kadın çalışan sayısının artırılması için enerji sektöründe çalışan kadınların örgütlenmesine karar verdik." şeklinde ifadelerde bulundu.

Kadın İstihdamını Artırma Çabaları

Kırgızistan'da enerji sektöründe toplam 17 bini aşkın çalışanın yalnızca %17'sinin kadınlardan oluştuğunu belirten Abdıkerimova, toplumsal cinsiyet eşitliği için çaba gösterdiklerini vurguladı. Ayrıca, genç kız öğrencilere STEM eğitimi konusunda destek sağlamak için Kırgızistan Devlet Teknik Üniversitesi ile Kazakistan Almatı Enerji Mühendisliği ve İletişim Üniversitesi ile işbirliği gerçekleştirmekteyiz.

Deneyim ve Eğitim Paylaşımları

Abdıkerimova, kadınların enerji sektöründe nasıl bir rol üstlenebileceği konusunda tecrübe paylaşım programları düzenleyeceklerini belirtmiştir. "Gelişmiş ülkelerin kapasitelerini en iyi şekilde temsil eden örnekleri benimsemek istiyoruz" diyerek, kadınların yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki potansiyelini vurguladı.

Uç-Korgon Sulama Barajı ve Kadın Liderlik

Issık Göl Bölgesi'nde temeli atılan Uç-Korgon Sulama Barajı'nın inşaatının bu yıl sona ermesi planlanıyor. Abdıkerimova, "Kırgızistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra tarımsal amaçla inşa edilen ilk baraj olacak ve bu alanda baraj inşa eden ilk kadınım," ifade etti.

STEM Eğitimi ve Gelecek Vizyonu

Genç kızlara STEM eğitimi öneren Abdıkerimova, "Kızlarımız, ülkemizin geleceğidir. Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında cesurca seçim yapmalılar. Kadınlar, yeşil enerjiye geçişte önemli bir rol üstlenebilirler,” diyerek kadınların enerji sektöründeki önemine vurgu yaptı.

Kırgızistan Enerji Sektöründe Kadınlar Birliği Kurucu Başkanı Altınay Abdıkerimova, AA muhabirine...

Kırgızistan Enerji Sektöründe Kadınlar Birliği Kurucu Başkanı Altınay Abdıkerimova, AA muhabirine, kurucusu olduğu Kırgızistan Enerji Sektöründe Kadınlar Birliği'nin hedeflerini anlattı.

Kırgızistan Enerji Sektöründe Kadınlar Birliği Kurucu Başkanı Altınay Abdıkerimova, AA muhabirine...

Kırgızistan Enerji Sektöründe Kadınlar Birliği Kurucu Başkanı Altınay Abdıkerimova, AA muhabirine, kurucusu olduğu Kırgızistan Enerji Sektöründe Kadınlar Birliği'nin hedeflerini anlattı.

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