Kırıkhan'da motosiklet kazası: Sürücü havada taklalar atıp metrelerce uçtu

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi’nde gerçekleşen kazada, seyir halinde ilerleyen A.S. idaresindeki 31 AUU 779 plakalı otomobil ile sokak kesişiminde çarpışan H.Y. yönetimindeki 31 AOD 195 plakalı motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü taklalar atarak metrelerce havaya fırladı ve ağır yaralandı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ümit Durgun adlı vatandaş, kavşakta son dönemde sık kaza yaşandığını belirterek, "Buradan otomobil geldi, diğer taraftan da motosiklet gelince çarpıştılar. İki araçta hızlıydı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü buraya kadar uçtu. Motosiklet sürücüsünün ciddi yaralanmaları var. Burada son 1 ayda 4 defa kaza oldu. Bu kavşağa yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Kasis yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

