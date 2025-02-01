Kırıkkale'de 1 Ton Kaçak Tütün ve 909 Paket Sigara Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 1 ton 105 kilogram kaçak tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, adli süreç sonrası tutuklandı.

Kargo Aracında Yapılan Arama

İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarat çalışmaları neticesinde, Delice ilçesinde bir kargo aracı durduruldu. Narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da yer aldığı aramada, belirtilen miktarda kaçak ürünler tespit edildi.

Sürücü Daha Önce de Yakalanmıştı

Gözaltına alınan sürücü M.S.K. (55), jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca, M.S.K.'nın kullandığı aynı araçta 9 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen başka bir operasyonda 710 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiş ve sürücü o zaman serbest kalmıştı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince Narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla yapılan aramada, 1 ton 105 kilogram kaçak tütün ve 909 paket kaçak sigara ele geçirildi.